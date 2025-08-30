برداشت زغالاختهِ اَلَموت
برداشت محصول زغالاخته در روستاهای بخش الموتغربی استان قزوین آغاز شده است.سطح باغات زغال اخته استان ۶۷۰ هکتار و با عملکرد ۶۶۰۰ کیلوگرم در هکتار است که پیشبینیمیشود از این میزان باغ بیش از ۴۴۰۰ تُن زغال اخته برداشت شود.
