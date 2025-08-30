شالیزارهای کلات نادری
شالیزارهای کلات نادری در استان خراسان رضوی با سبزی جوانههای برنج بر پهنهی دشتهای حاصلخیز بار دیگر چهره منطقه را دگرگون کرده است. این شهرستان با دارا بودن بیش از ۱۳۰۰ هکتار شالیزار، رتبه نخست تولید برنج در استان خراسان رضوی را دارد. رقم غالب کشتشده «صدری دمسیاه» است که از کیفیت بالا و عطر و طعم مطلوبی برخوردار است. فرآیند کاشت برنج در کلات از نیمهی فروردین آغاز شده و برداشت آن تا نیمهی مهر ادامه دارد.
