ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۵۵۲۲
بازدید: ۳

دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با رئیس جمهور

آرمن گریگوریان، دبیر شورای امنیت جمهوری ارمنستان به همراه دکتر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیّت ملّی، صبح امروز شنبه با حضور در نهاد ریاست جمهوری با دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور دیدار و گفتگو کرد.

دکتر علی لاریجانی دکتر مسعود پزشکیان ارمنشتان عکس خبری
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
