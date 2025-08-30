En
تعداد بازدید : 84
کد خبر:۱۳۲۵۴۷۰
327 بازدید
نظرات: ۱
نبض خبر

برخورد تریلی با گیت عوارضی و خودروی ژاندارمری

یک تریلی ابتدا با گیت‌های اخذ عوارض برخورد کرد و سپس به شدت به یک خودروی گشتی ژاندارمری کوبید که در نتیجه آن، پنج نفر مصدوم شدند. این حادثه در ورودی یکی از اتوبان‌های منطقه چکمه‌کوی رخ داد. تریلی مذکور به دلایل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف شده، گیت‌های عوارضی را در هم کوبید و در ادامه با خودروی ژاندارمری که در محدوده مستقر بود، برخورد کرد. پس از این تصادف شدید، تعداد زیادی از تیم‌های امدادی، پلیس و آتش‌نشانی به محل اعزام شدند. پنج مصدوم این حادثه که شامل نیروهای ژاندارمری و کارکنان ایستگاه عوارضی بودند، پس از دریافت اقدامات اولیه در محل، به بیمارستان‌های مجاور منتقل شدند. لحظات این تصادف را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر تصادف تریلری ویدیو تریلر چپ کردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۸
0
0
پاسخ
ژاندارمری چیه؟
