تصاویری از بابک زنجانی که مردم را عصبانی کرد

تصاویر استقبال از بابک زنجانی در ششمین نمایشگاه بینالمللی حمل و نقل و لجستیک در فضای مجازی با خشم کاربران ایرانی مواجه شدهاند. یکی از کاربران با اشاره به اینکه به خاط تاخیر در پرداخت قسط یک وام چند ده میلیونی با ضامنها که اقوامش بودهاند، تماس گرفته شده و آبرویش را بردهاند، پرسیده که چطور زنجانی با دو میلیارد دلار بدهی راست راست میچرخد و گردن کلفتی میکند و اگر بدهیاش را نمیدهد چرا به زندان برگردانده نمیشود؟ کاربران دیگری با تعجب از اشخاصی که زنجانی را احاطه کرده و تشویق میکنند، پرسیده اینها کارمندهایش هستند؟ و کاربر دیگری با همین مضمون نوشته که چقدر پول باعث میشود حاضر شوید با بابک در یک قاب باشید؟ تصاویر مورد بحث را میبینید.