تعداد بازدید : 661
کد خبر:۱۳۲۵۴۵۵
1637 بازدید
نبض خبر

تصاویری از بابک زنجانی که مردم را عصبانی کرد

تصاویر استقبال از بابک زنجانی در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل و لجستیک در فضای مجازی با خشم کاربران ایرانی مواجه شده‌اند. یکی از کاربران با اشاره به اینکه به خاط تاخیر در پرداخت قسط یک وام چند ده میلیونی با ضامن‌ها که اقوامش بوده‌اند، تماس گرفته شده و آبرویش را برده‌اند، پرسیده که چطور زنجانی با دو میلیارد دلار بدهی راست راست می‌چرخد و گردن کلفتی می‌کند و اگر بدهی‌اش را نمی‌دهد چرا به زندان برگردانده نمی‌شود؟ کاربران دیگری با تعجب از اشخاصی که زنجانی را احاطه کرده و تشویق می‌کنند، پرسیده اینها کارمندهایش هستند؟ و کاربر دیگری با همین مضمون نوشته که چقدر پول باعث می‌شود حاضر شوید با بابک در یک قاب باشید؟ تصاویر مورد بحث را می‌بینید.
برچسب‌ها:
نبض خبر بابک زنجانی ابربدهکار مفسد اقتصادی ویدیو دلال نفتی شبکه فساد
