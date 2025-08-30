گروهی از کارشناسان عرب که برخی از آنها به شکل واضح با ایران زاویه دارند در میزگردی به بررسی استراتژی و تاکتیک‌های ایران در خاورمیانه پرداختند که به خوبی نشان می‌دهد آنها به چه چیزی حساددت می‌کنند. یکی از کارشناسان این میزگرد می‌گوید: «یکی از هواداران عربستان در قطر به سراغ خبرنگار اسرائیلی رفته و به او می‌گوید: ای اسرائیلی! پس کی ما را از دست ایران نجات می دهید؟! ماهیت روابط بین الملل در این مرحله روی نبرد بین قدرت ها استوار است و اساس آن همین درگیری هاست نه آنطور که ما دوست داریم... ما تماشاچی این وضعیت شده ایم و منتظریم تا اسرائیل ما را از دست ایران نجات دهد...» کارشناس دیگر گفت: «بسیاری از سیاست‌های غرب پس از ارزیابی منافعی اتخاذ می شود که غالبا این ارزیابی ها، اشتباه از آب در می آید... چیزی که در منطقه ما رخ داد، خصوصا در مورد ایران و عراق هم همین است، ایران از تصمیم‌گیران غربی باهوش و زیرک تر بود... اسرائیل تمایل ندارد با هیچ قدرتی در منطقه با صرف نظر از دین و مذهب آن، در زمینه هسته ای یا نظامی رقابت کند...» دیگر کارشناس این نشست گفت: «بیشترین جمعیت خارجی های مقیم در امارات برای ایرانی هاست و از طریق امارات، تحریم‌ها و محاصره را دور میزنند... بنابراین حتی کشورهای عربی هم به طور غیر مستقیم به خدمت طرح ایران آمده‌اند...» این میزگرد جالب که نگرش اعراب به ایران را به وضوح مشخص می‌کند، می‌بینید.