تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل

جان مرشایمر، استاد مشهور روابط بین‌الملل، در تحلیل جدید خود از وضعیت درگیری‌ها در خاورمیانه، به شدت به تصمیمات رهبران اسرائیل انتقاد کرد و گفت که آغاز مجدد جنگ با ایران خطای بزرگی خواهد بود. مرشایمر تاکید کرد: «رهبران اسرائیل فاقد درایت راهبردی‌اند و با تصمیمات خود وارد بحران شده‌اند. تهدید یسرائیل کاتس (وزیر جنگ اسرائیل) به حمله مجدد به ایران فاقد منطق نظامی است... بسیاری در ایران معتقدند که پذیرش آتش‌بس اشتباه بود، زیرا توازن به نفع ایران بود. ایران در جنگ فرسایشی موقعیت بهتری داشت و اسرائیل به‌دلیل ناتوانی در ادامه درگیری‌ها خواستار پایان آن شد... اسرائیلی‌ها فهمیدند که در جنگ فرسایشی پیروز نخواهند شد. ایرانی‌ها موشک‌های زیادی دارند و این موشک‌ها بسیار ساده از سد دفاعی عبور می‌کنند. اسرائیل اندازه یک تمبر پستی است و برای کشوری مثل ایران، وارد کردن خسارات بسیار زیاد به این کشور کوچک بسیار آسان است...» سخنان مرشایمر را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.