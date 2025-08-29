En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 440
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۵۳۹۰
کد خبر:۱۳۲۵۳۹۰
1905 بازدید
نبض خبر

تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل

جان مرشایمر، استاد مشهور روابط بین‌الملل، در تحلیل جدید خود از وضعیت درگیری‌ها در خاورمیانه، به شدت به تصمیمات رهبران اسرائیل انتقاد کرد و گفت که آغاز مجدد جنگ با ایران خطای بزرگی خواهد بود. مرشایمر تاکید کرد: «رهبران اسرائیل فاقد درایت راهبردی‌اند و با تصمیمات خود وارد بحران شده‌اند. تهدید یسرائیل کاتس (وزیر جنگ اسرائیل) به حمله مجدد به ایران فاقد منطق نظامی است... بسیاری در ایران معتقدند که پذیرش آتش‌بس اشتباه بود، زیرا توازن به نفع ایران بود. ایران در جنگ فرسایشی موقعیت بهتری داشت و اسرائیل به‌دلیل ناتوانی در ادامه درگیری‌ها خواستار پایان آن شد... اسرائیلی‌ها فهمیدند که در جنگ فرسایشی پیروز نخواهند شد. ایرانی‌ها موشک‌های زیادی دارند و این موشک‌ها بسیار ساده از سد دفاعی عبور می‌کنند. اسرائیل اندازه یک تمبر پستی است و برای کشوری مثل ایران، وارد کردن خسارات بسیار زیاد به این کشور کوچک بسیار آسان است...» سخنان مرشایمر را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جان مرشایمر جنگ ایران و اسرائیل حمله اسرائیل به ایران جنگ دوازده روزه رویارویی ایران و اسرائیل ایران اسرائیل ویدیو
اخبار مرتبط
اگر ایران هم با اسرائیل کاری نداشته باشد، اسرائیل با ایران کار دارد
روایت سردار سلیمانی از سه مرحله نقشه آمریکا و اسرائیل در جنگ با ایران
پیش بینی حمله اسرائیل به ایران چند روز از قبل از وقوع
در صداوسیما مطرح شد: آمریکا دوباره حمله می‌کند، بمب اتم بسازیم
اسرائیل برای تحقق این هدف دوباره حمله می‌کند و ایران شدیدتر اسرائیل را می‌کوبد
سخنان معنادار مقام اطلاعاتی اوکراین قبل از حمله اسرائیل به ایران
موساد از حمله به ایران چه درس‌هایی گرفت؟ پاسخ مقام سابق موساد
تحلیل ژنرال عرب از تاکتیک پهپادی ایران برای حمله به اسرائیل
در صداوسیما مطرح شد: اسرائیل ممکن است با اشتباه محاسباتی دوباره حمله کند
دستیار رهبر انقلاب: هر آن ممکن است جنگ مجدد ایران و اسرائیل رخ دهد
احتمال حمله نظامی به ایران در دو ماه آینده؛ هدف «رژیم چنج» نیست
فرجام جنگ ایران و اسرائیل به روایت کارشناسان اسرائیل
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
ادعای بزرگ: اسرائیل بعد از اربعین با ایران جنگ ساختاری می‌کند
ابعاد جنگ بعدی ایران و اسرائیل به روایت رئیس پیشین صداوسیما
تلویزیون هند: ایران این‌گونه از طعمه به شکارچی تبدیل شد!
روایت سه فرمانده نیروی هوایی اسرائیل از پیچیدگی حمله به ایران
اسرائیل در حمله بعدی به ایران به دنبال چیست؟ پاسخ کارشناس آمریکایی
ویدیویی درباره حمله اسرائیل به ایران که در اسرائیل وایرال شد
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
صحبت‌های جنجالی صالحی درباره جنگ دوباره با اسرائیل
مرشایمر: نتیجه چرخه جنگ ایران و اسرائیل، ایران اتمی خواهد بود
رونمایی مرشامیر از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
تحلیل مرشایمر از سناریوی اسرائیل برای ایران: باید رقیبان را تکه پاره کنند
جان مرشایمر: حمله اسرائیل، تله‌ای برای آمریکاست
برآورد شنیدنی جان مرشایمر از جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل
مناظره داغ جان مرشایمر بر سر ایران، حماس و حزب الله
مرشایمر: توافق ایران و آمریکا بعید است، احتمالاً جنگ می‌شود!
روایت جان مرشایمر از گزینه‌های ترامپ مقابل ایران
روایت مرشایمر از پیچیدگی‌های مذاکره ایران و آمریکا
پیش بینی مرشایمر از حوادث پس از سقوط اسد
ایرانی‌ها برای بازدارندگی اسرائیل را خواهند کوبید
اسرائیل در چه صورتی می‌تواند آمریکا را وارد جنگ با ایران کند؟ پاسخ مرشایمر
اگر من مشاور امنیت ملی ایران بودم، اکنون ایران سلاح هسته‌ای داشت!
جهان با جنگ افزار هسته‌ای ایران جای امن‌تری است
پیش بینی جان مرشایمر از واکنش ایران به حمله
روایت جان مرشایمر از حمله اسرائیل به کنسول گری ایران
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟