پخش گفتگوی متفاوت پزشکیان در تلویزیون

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محسن حاجی میرزایی درباره مصاحبه رئیس‌جمهور با سه تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که قرار است جمعه شب (هفتم شهریورماه ۱۴۰۴) بعد از خبر ساعت ۲۱ از شبکه یک سیما پخش شود، افزود: برای یک سالگی دولت چهاردهم و اینکه رئیس جمهور چگونه با مردم صحبت کند، تبادل نظر شد و عده‌ای پیشنهاد دادند که رئیس جمهور مصاحبه مطبوعاتی انجام دهد که در این مصاحبه سوالات متنوعی مطرح می‌شود که به طور قطع کارکرد و امتیازهای خاص خود را دارد.



رئیس دفتر رئیس جمهور بیان‌داشت: پیشنهاد دیگر این بود که رئیس جمهور به صورت مستقیم از طریق دوربین تلویزیونی با مردم سخن بگوید، اما سومین پیشنهاد مبنی بر اینکه سه تن از فعالان حوزه رسانه که وابسته به جریانات فکری متفاوت کشور از طیف اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالی هستند، با رئیس جمهور درباره عملکرد یکساله دولت و دغدغه‌های جامعه گفت و گو کنند، اجرایی می‌شود.



حاجی میرزایی اضافه‌کرد: این افراد، فعالان حوزه رسانه هستند و دغدغه‌های مردم را می‌شناسند و می‌توانند مسائل مختلف را خطاب به رئیس جمهور بیان کنند.



وی با بیان اینکه در این گفت و گو هیچ سوالی از پیش طراحی نشده است، گفت: شان افراد بالاتر از این است که برای آنان دستور کار تعیین شود. بنابراین آنها به صورت آزاد با رئیس جمهور سخن خواهند گفت ودکتر پزشکیان هم پاسخ خواهد داد.



حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: به نظرم این شیوه متمایز است و مردم می‌توانند این گفت و گو را مشاهده کرده و نظرات خود را به ما منتقل کنند. چرا که همه تلاش ما، تعامل موثرتر رئیس جمهور با مردم و انتقال سخنان ایشان به جامعه است.