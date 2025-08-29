En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پخش گفتگوی متفاوت پزشکیان در تلویزیون

رئیس دفتر رئیس جمهور از گفت و گوی سه تن از فعالان رسانه با دکتر پزشکیان و پاسخ‌های رئیس جمهور به آنها خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۵۳۸۱
| |
2 بازدید
پخش گفتگوی متفاوت پزشکیان در تلویزیون

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محسن حاجی میرزایی درباره مصاحبه رئیس‌جمهور با سه تن از فعالان سیاسی و رسانه‌ای که قرار است جمعه شب (هفتم شهریورماه ۱۴۰۴) بعد از خبر ساعت ۲۱ از شبکه یک سیما پخش شود، افزود: برای یک سالگی دولت چهاردهم و اینکه رئیس جمهور چگونه با مردم صحبت کند، تبادل نظر شد و عده‌ای پیشنهاد دادند که رئیس جمهور مصاحبه مطبوعاتی انجام دهد که در این مصاحبه سوالات متنوعی مطرح می‌شود که به طور قطع کارکرد و امتیازهای خاص خود را دارد.
 
رئیس دفتر رئیس جمهور بیان‌داشت: پیشنهاد دیگر این بود که رئیس جمهور به صورت مستقیم از طریق دوربین تلویزیونی با مردم سخن بگوید، اما سومین پیشنهاد مبنی بر اینکه سه تن از فعالان حوزه رسانه که وابسته به جریانات فکری متفاوت کشور از طیف اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدالی هستند، با رئیس جمهور درباره عملکرد یکساله دولت و دغدغه‌های جامعه گفت و گو کنند، اجرایی می‌شود.
 
حاجی میرزایی اضافه‌کرد: این افراد، فعالان حوزه رسانه هستند و دغدغه‌های مردم را می‌شناسند و می‌توانند مسائل مختلف را خطاب به رئیس جمهور بیان کنند.
 
وی با بیان اینکه در این گفت و گو هیچ سوالی از پیش طراحی نشده است، گفت: شان افراد بالاتر از این است که برای آنان دستور کار تعیین شود. بنابراین آنها به صورت آزاد با رئیس جمهور سخن خواهند گفت ودکتر پزشکیان هم پاسخ خواهد داد.
 
حاجی میرزایی خاطرنشان کرد: به نظرم این شیوه متمایز است و مردم می‌توانند این گفت و گو را مشاهده کرده و نظرات خود را به ما منتقل کنند. چرا که همه تلاش ما، تعامل موثرتر رئیس جمهور با مردم و انتقال سخنان ایشان به جامعه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان رئیس جمهور فعالان رسانه ای محمدعلی ابطحی عبدالله گنجی خبر فوری
عکس: نظر شیخ صادق آیت الله خلخالی درباره فردوسی/۱۳۵۸
چرا گاهی از احساس ناراحتی لذت می‌بریم؟
سه غول اقتصادی ۲۰۲۵ چه کشورهایی هستند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابطحی: پزشکیان می‌داند مردم از دعوا خسته‌اند
گفت‌وگوی آزاد پزشکیان با سه فعال سیاسی و رسانه‌ای
برچسب منتخب
# مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۴۵۲ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!  (۲۴۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۱۳۹ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!  (۹۸ نظر)
«مکانیسم ماشه» فعال شد/ تماس تلفنی وزرای تروئیکای اروپا با عراقچی پیش از فعال سازی/ اروپا:توافق شود منصرف می شویم  (۸۳ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۵ نظر)
tabnak.ir/005Yn7
tabnak.ir/005Yn7