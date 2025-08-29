حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر ابوترابی فرد

حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی‌اکبر ابوترابی‌فرد (متولد ۱۳۱۸ در قزوین – درگذشته ۱۲ خرداد ۱۳۷۹) نماینده مردم تهران در مجالس چهارم و پنجم و از اعضای مؤسس «جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی» بود. او به دلیل سال‌ها تحمل اسارت در دوران دفاع مقدس، به لقب‌های «سیدالاسرا» و «سید آزادگان» شهرت یافت. سید علی‌اکبر ابوترابی در جنگ ایران و عراق در کنار مهدی چمران حضور داشت و سرانجام به اسارت نیرو‌های بعثی درآمد. وی نقش محوری و مؤثری در سامان‌دهی و تقویت روحیه اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق ایفا کرد. او در دوازدهم خرداد ۱۳۷۹، در مسیر زیارت حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) به همراه پدرش، آیت‌الله سید عباس ابوترابی‌فرد، بر اثر سانحه رانندگی در سن ۶۱ سالگی درگذشت. پیکر آن دو در صحن آزادی حرم امام رضا (ع) به خاک سپرده شد.