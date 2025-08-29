جامعه کشتی ایران در سوگ سنگینوزن پرافتخار
مجلس ترحیم محمدرضا سوختهسرایی، پیشکسوت کشتی ایران و دارنده دو مدال نقره جهان، چهار مدال بازیهای آسیایی و بازوبند پهلوانی، جمعه ۷ شهریور ۱۴۰۴ در مسجد نور تهران با حضور وزیر ورزش، رییس فدراسیون کشتی و جمعی از جامعه ورزش برگزار شد. سوختهسرایی، سنگینوزن نامدار کشتی ایران، شامگاه یکشنبه ۲ شهریور در سن ۷۶ سالگی پس از یک دوره بیماری درگذشت و در طول دوران ورزشی خود موفق به کسب مدال در هر دو رشته فرنگی و آزاد شد.
