روستای جزین؛ موزه‌ای زنده از معماری خشتی ایران

روستای «جزین» در جنوب استان خراسان رضوی و در فاصله ۴۵ کیلومتری شمال شرق شهرستان «بجستان» واقع شده است. بافت سنتی روستای «جزین»، مجموعه‌ای از بناهای تاریخی با معماری مربوط به عصر صفوی و دوره‌های قبل از آن را در خود جای داده است. کوچه‌های تو در تو، دیوارهای خشتی، بادگیرهای فراوان در بافت قدیم این روستا و بارگاه «امامزاده علی ابن احمد خداشاهی» که از فرزندان امام سجاد (ع) است، طی سال‌های گذشته توانسته مسافران و گردشگران فراوانی را به سوی خود جلب کند.