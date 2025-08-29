مراسم بازگرداندن سر بریده شده پادشاه!

فرانسه سه جمجمه متعلق به دوران استعمار را به ماداگاسکار بازگرداند؛ یکی از آن‌ها به باور کارشناسان متعلق به پادشاهی مالاگاسی است که در قرن نوزدهم به دست نیروهای فرانسوی سر بریده شد. این جمجمه که گمان می‌رود به پادشاه توئرا تعلق داشته باشد، همراه با بقایای دو عضو دیگر از قوم ساکالاوآ، نخستین موارد بازگردانی بقایای انسانی پس از تصویب قانونی در سال 2023 در فرانسه است که روند بازگرداندن چنین آثار انسانی را تسهیل می‌کند. نیروهای فرانسوی در سال 1897 پادشاه توئرا را گردن زدند و جمجمه او را به عنوان غنیمت جنگی به فرانسه منتقل کردند. این جمجمه سپس در موزه تاریخ طبیعی پاریس، در کنار صدها بقایای انسانی دیگر از جزیره اقیانوس هند، قرار گرفت. گزارش و تصاویری از این مراسم را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.