رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه این هفته، در مراسم عزاداری شهادت امام رضا (ع) بیانات کلیدی در خصوص وضعیت حساس کشور ایراد نمودند. ایشان با تأکید بر ضرورت همبستگی ملی در برابر دشمن فرمودند: "امروز مردم متّحدند. اختلاف سلیقه هست، اختلاف سلیقهی سیاسی، اجتماعی وجود دارد لکن در دفاع از نظام، دفاع از کشور، ایستادگی در مقابل دشمن، مردم امروز متّحدند. این اتّحاد به ضرر آنها است، این اتّحاد مانع تجاوز و تعرّض آنها است؛ این را میخواهند از بین ببرند. مراقب این باشید."
ایشان افزودند:"این اتّحاد مقدّس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و ارادههای مردم نباید خدشهدار بشود. امروز بحمدالله اتّحاد وجود دارد."
همچنین فرمودند:"خدمتگزاران کشور را مردم حمایت کنند؛ رئیسجمهور را حمایت کنند. رئیسجمهور، پُرکار و پُرتلاش و پیگیر است."
بر اساس این فرمایشات که مخاطب آن عموم احاد جامعه است، همه اقشار باید از مسئولین تلاشگر خصوصاً رئیس جمهور محترم حمایت نموده و در گفتار و نوشتار خود ضمن ارائه پیشنهادات و انتقادات، مراقب باشند اتحادی که در دفاع از کشور و ایستادگی مقابل دشمن شکل گرفته خدشه دار نشده و در سپر پولادین همدلی و اراده مردم شکاف و سستی وارد نشود. اما فرازهای دیگر فرمایشات مقام معظم رهبری مخاطب خاص داشت.
پاسخ به پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا
رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان به برخی پیشنهادها برای مذاکره مستقیم با آمریکا اشاره کرده و فرمودند:"این کسانی که تحلیل میکنند که چرا با آمریکا مذاکرهی مستقیم نمیکنید، مسائلتان را حل نمیکنید، به نظر من ظاهربینند. باطن قضیّه این نیست؛ این مسئله حلنشدنی است. او میخواهد که ایران گوشبهفرمان آمریکا باشد. ملّت ایران از چنین اهانت بزرگی بشدّت رنجیده میشود و در مقابل آن کسانی و آن کسی که چنین توقّع غلطی از ملّت ایران دارد، با همهی قدرت میایستد."
این سخنان پاسخی است به برخی چهرههای سیاسی که اخیراً پیشنهاد مذاکره مستقیم با آمریکا را مطرح کرده و بعضاً خواستار کاهش تنش یا حل مسأله با او شده بودند. مشخص است دولتی که توافق موجود را نقض کرده، محبوبترین شخصیت نزد مردم ایران با استناد به نظرسنجیهای بینالمللی را ترور کرده و در میانه مذاکرات جدید به ایران حمله کرده است، بهدنبال تحقیر و شکست ایران است نه حل مسائل فیمابین. در این میان اما، گروهی خاص مطالبی را مطرح کرده بودند که فراتر از چنین اختلاف نظرهایی در چارچوب اتحاد و ایستادگی در مقابل دشمن بود.
بیانیه اخیر جبهه اصلاحات
دو روز پیش از سالروز کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد، جبهه اصلاحات بیانیه ای منتشر کرد که نشان میدهد برخی افراد عملاً در مسیر تحقق اهداف دشمنان در راستای تکرار تاریخ و سرنگونی حکومت ایران به نفع یک حکومت دستنشانده یا حتی بدتر از آن حرکت میکنند.
این بیانیه همزمان با شرایط جنگی کشور با اسرائیل و آمریکا، همان خواستههای آمریکا را بازگو کرده و از همان توانمندیهایی انتقاد میکند که پیشتر هدف حملات رژیم جنایتکار اسرائیل قرار گرفتهاند.
نخستین راهکار پیشنهادی این بیانیه، رفع حصر فردی است که در همین شرایط جنگی، آشکارا خواستار براندازی حکومت شده است. در ادامه نیز پیشنهاد انحلال نهادهای موازی (که سپاه یک نمونه آن است) ارائه شده، در حالی که از مهمترین فلسفههای شکلگیری این نهادها حفظ نظام و مقابله با کودتا بوده است.
در بخش دیگری از بیانیه، تعلیق داوطلبانه غنیسازی برای جلب رضایت دشمن و رفع تحریمها و آغاز مذاکرات جامع با آمریکا پیشنهاد شده است؛ حال آنکه آمریکا، فراتر از تعطیلی برنامه هستهای و خنثیسازی توان موشکی، صراحتاً اعلام کرده در پی تسلیم کامل ایران است؛ آن هم در مقابل هیچ امتیاز واقعی!
همانطور که برجام تقریباً هیچ آوردهای برای کشور نداشت و نتیجهاش با فعال شدن مکانیزم ماشه، به اعتراف متن بیانیه مذکور، مشروعیتبخشی به جنگ آتی علیه ایران است.
با وجود هشدار بیانیه نسبت به خطر این جنگ، در هیچ بخشی از آن که تحت عنوان "نجات ایران" منتشر شده، به ضرورت ارتقاء یا حتی بازسازی توان دفاعی کشور که هدف تهاجم جنایتکارترین رژیم منطقه و بزرگترین ابرقدرت جهان قرار گرفتهاست، اشارهای نشدهاست. این در حالی است که بسیاری از کشورها حتی سوئیس در شرایط بحرانی جهان در حال ارتقاء تصاعدی توان نظامی خود هستند. در عوض، راهکار پیشنهادی بیانیه ترک تخاصم با متجاوزان، و ارائه تصویر صلح جویانه از ایران به واسطه همکاری با عربستان؛ تأمین کننده اصلی تروریسم در منطقه، متجاوز به یمن و ارّه کننده آزادی بیان است!
از جمله مهمترین اهدافی که همصدا با صهیونیستها در این بیانیه مورد هجمه قرار گرفته، روحیه و انسجام ملی است.
در حالی که حفظ روحیه، امیدواری و همبستگی از مهمترین نیازهای جامعه در شرایط جنگی محسوب میشوند، این بیانیه با بهکارگیری تعابیری چون "اضطراب"، "سایه ناامیدی" و "فلج اقتصادی"، ضمن القای یأس به هموطنان، به دشمنان نیز سیگنال ضعف ارسال میکند. همچنین با طرح گزارههای اغراقآمیزی نظیر "تبعیض سیستماتیک" و "خشونت" علیه زنان، بر آخرین زخمهای اجتماعی دست میگذارد و خاطرات تلخ شکاف و واگرایی را احیا میکند.
تمایز منتقدان با خائنین و ضرورت هوشیاری در برابر تکرار تجربههای تلخ
البته بسیاری از چهرههای اصلاحطلب این بیانیه را تأیید نکرده یا از آن فاصله گرفتهاند. ای بسا برخی از امضاکنندگان نیز با تمام بندهای آن موافق نبوده یا به دلایلی متفاوت آن را امضا کرده باشند. اما جایگاه و مسئولیت طراحان اصلی این بیانیه متفاوت است. همانگونه که در جریان جنگ ۱۲ روزه و در عرصه میدانی، تعداد تعجببرانگیزی از همسرزمینها همسو با دشمن عمل کرده و ضربات سنگینی به توانمندیهای دفاعی و سرمایههای کشور وارد کردند که قبلاً ناشناخته بودند، بیتردید در عرصه سیاست و مدیریت هم عناصری وجود دارند که مدتهاست آگاهانه در حال ضربه زدن به منافع ملی هستند و در بزنگاههایی چون شرایط کنونی، ناگزیر چهره واقعی خود را آشکار میکنند.
اقدام طراحان اصلی این بیانیه در همان سطح ذلّتبار و در تعارض با منافع ملی است که اقدام آن ایرانی حاضر در جلسه دشمنان ایران در بروکسل. همان که رهبری در موردش فرمودند؛"خاک بر سر آن ایرانیای که به [ضرر] کشور خودش، به نفع یهود، به نفع صهیونیسم، به نفع آمریکا مینشیند فعّالیّت میکند!"
بر ما ملت ایران واجب است، اگر نمیخواهیم بار دیگر گرفتار سناریوی کودتا یا حتی سرنوشتی مشابه سوریه و لیبی شویم، همانگونه که در جنگ ۱۲ روزه با انسجام و هوشیاری با خائنین میدانی مقابله کردیم، اینبار نیز در برابر خائنین ردهبالا، با روشنگری عمومی و ارائه بازخورد اجتماعی منفی ایستادگی کنیم. همچنین لازم است مسئولین با پرهیز از بهکارگیری آنان در ساختار دولت و اقدام قاطع و قانونی توسط مجلس و قوه قضائیه، جلوی اقدامات خطرناک این افراد علیه اتحاد و منافع ملی را بگیرند.
