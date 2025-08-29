جعفر خسروی مجری صداوسیما با اشاره به اینکه یارانه‌اش با حقوق 13 میلیون بازنشستگی قطع شده، تاکید کرد برخی مجریان ایران اینترنشنال یارانه می‌گیرند! البته این مجری نگفت وقتی بودجه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی برای سال 1404 در این شرایط اقتصادی یک و نیم برابر افزایش یافت و به حدود 35 هزار میلیارد تومان رسید که معادل بودجه 10 وزارتخانه دولت است، قاعدتاً دولت از جایی هزینه‌ها را بزند تا جبران حاتم بخشی به سازمان متبوع این مجری شود. نکته قابل تامل آنکه نمود کیفی این میزان افزایش بودجه که قاعدتاً در جایی نظیر زیرساخت انرژی می‌توانست هزینه شود، در تولیدات صداوسیما دیده نمی‌شود. اظهارات این مجری را می‌بینید و می‌شنوید.