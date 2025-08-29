سخنان عجیب پدر ساشا سبحانی درباره اسنپ بک

احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا در دولت احمدی نژاد و از مخالفان برجام در تلویزیون گفت باید از اسنپ بک یا مکانیزم ماشه به عنوان تهدید فرصت ساخت و راهکار جالبی مطرح کرد. پدر ساشا سبحانی تحریم داخلی را مهم تر از تحریم خارجی خواند و راهکار مقابل را ارسال کالا به ونزوئلا، افغانستان و ارمنستان خواند و هاب منطقه‌ای شدن ایران گفت! این در حالی است که اساساً بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملل که در دولت متبوع سبحانی به دست آمد، مسئله امنیتی و نظامی در پی دارد و جهت گیری اقتصادی‌اش نیز در چارچوب بازرسی بین المللی و جلوگیری از فروش نفت و کالاهای ایران یک رویکرد امنیتی است و نه اقتصادی. اظهارات سبحانی بشنوید و خودتان قضاوت کنید.