En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۵۲۹۹
کد خبر:۱۳۲۵۲۹۹
9 بازدید
نبض خبر

سخنان عجیب پدر ساشا سبحانی درباره اسنپ بک

احمد سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا در دولت احمدی نژاد و از مخالفان برجام در تلویزیون گفت باید از اسنپ بک یا مکانیزم ماشه به عنوان تهدید فرصت ساخت و راهکار جالبی مطرح کرد. پدر ساشا سبحانی تحریم داخلی را مهم تر از تحریم خارجی خواند و راهکار مقابل را ارسال کالا به ونزوئلا، افغانستان و ارمنستان خواند و هاب منطقه‌ای شدن ایران گفت! این در حالی است که اساساً بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت به ویژه قطعنامه فصل هفتم منشور سازمان ملل که در دولت متبوع سبحانی به دست آمد، مسئله امنیتی و نظامی در پی دارد و جهت گیری اقتصادی‌اش نیز در چارچوب بازرسی بین المللی و جلوگیری از فروش نفت و کالاهای ایران یک رویکرد امنیتی است و نه اقتصادی. اظهارات سبحانی بشنوید و خودتان قضاوت کنید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر احمد سبحانی ساشا سبحانی سفیر ایران در ونزوئلا مکانیزم ماشه اسنپ بک ویدیو
اخبار مرتبط
روایت مذاکره کننده ایران با اروپایی‌ها از مکانیزم ماشه
حرف آخر سخنگوی واخ درباره فعال شدن مکانیزم ماشه
هشدار رسمی: نفت ایران صادر نشود، حتماً برای بقیه هم نباید صادر شود!
روایت معاون وزیرخارجه درباره به رسمیت شناختن اسرائیل توسط ایران
اسنپ‌بک اجرا شود اجنه باید کمک‌مان کنند!
عکس العمل ایران به نامه فعالسازی مکانیزم ماشه
سخنرانی تند مکرون علیه برنامه هسته‌ای ایران
خواسته‌های عجیب فرانسه برای فعال نکردن مکانیزم ماشه
هشدار عراقچی: اروپایی‌ها اشتباه آمریکا را تکرار نکنند!
لاریجانی: نباید از لولوی مکانیزم ماشه بترسیم!
غنی سازی 90 درصد گزینه مجلس مقابل مکانیزم ماشه
چرا اینستاگرام پیج ساشا سبحانی را بست؟
نگران تبعات فعال شدن مکانیسم ماشه هستیم
مکانیزم ماشه از امروز با چه فرآیندی فعال می‌شود؟
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با فعال‌سازی اسنپ‌بک
در صورت خروج از NPT انتظار چندانی از چین نداشته باشیم!
ثابتی: جاسوسان به تهران آمدند / قطعیت جنگ بعدی با این توافق
اعلام خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همزمان با اسنپ بک
عراقچی: از نظر ما اروپا از برجام خارج شده است!
تصاویر آقازاده بدنام ایرانی در خانه راموس!
ویدیوهای ساشا سبحانی پیش از بازگرداندنش به ایران
ویدیوی ساشا سبحانی پس از تعقیب بین المللی‌اش
واکنش احمد سبحانی به اظهارات پسرش
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟