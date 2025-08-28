سرلشکر موسوی: ما که باقی ماندیم باید قدردان شهدا باشیم

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در دیدار با خانواده‌های معظم شهدای اقتدار گفت: سردار حاجی‌زاده در تاریخ معاصر، در حفظ موجودیت کشور و انقلاب اسلامی نقش بزرگی داشت.

به گزارش تابناک به نقل از دفاع پرس، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، و حجت‌الاسلام والمسلمین محمد گلپایگانی، رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی، با خانواده‌های شهدای اقتدار دیدار کردند.

سرلشکر موسوی در این دیدار خطاب به خانواده شهدا اظهار داشت: ما که باقی مانده‌ایم باید قدردان این عزیزان باشیم و با تمام وجود راه آنان را ادامه دهیم.

وی همچنین در دیدار با خانواده شهید حاجی‌زاده گفت: سردار حاجی‌زاده در تاریخ معاصر، در حفظ موجودیت کشور و انقلاب اسلامی نقش بزرگی داشت. در جنگ ۱۲ روزه، بخش عمده مسئولیت‌های سنگینی که رزمندگان با موفقیت به انجام رساندند، نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های شهید حاجی‌زاده بود.