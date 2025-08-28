ترور رهبران انصارالله در حمله اسرائیل تکذیب شد

نصرالدین عامر، از رهبران جنبش انصارالله، اعلام کرد که اخبار منتشرشده درباره هدف قرار گرفتن رهبران این جنبش در صنعاء صحت ندارد.

وی افزود: «آنچه رخ می‌دهد، هدف قرار دادن شهروندان و مردم یمن به دلیل حمایت آن‌ها از غزه است».

عامر همچنین تأکید کرد: «تجاوز جدید رژیم صهیونیستی مانند حملات قبلی شکست خورده است و عملیات ما برای حمایت از مردم غزه همچنان ادامه دارد».

ساعتی پیش بود که رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به یمن، صنعا را هدف حمله هوایی قرار داد.

پس از این حمله، شبکه‌های العربیه و الحدث عربستان مدعی شدند که حملات اسرائیل خانه‌هایی را که مقامات انصارالله در صنعا در آن پنهان شده بودند، هدف قرار داده است.

رسانه‌های اسرائیلی نیز در واکنش به این حملات ادعا کردند که در حملات اخیر، جلسه رهبران حوثی ها مورد حمله قرار گرفت‌.