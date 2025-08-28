En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترور رهبران انصارالله در حمله اسرائیل تکذیب شد

نصرالدین عامر، از رهبران جنبش انصارالله، اعلام کرد که اخبار منتشرشده درباره هدف قرار گرفتن رهبران این جنبش در صنعاء صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۲۵۲۲۱
| |
571 بازدید
ترور رهبران انصارالله در حمله اسرائیل تکذیب شد

به گزارش تابناک به نقل از شبکه الجزیره، نصرالدین عامر، از رهبران جنبش انصارالله، اعلام کرد که اخبار منتشرشده درباره هدف قرار گرفتن رهبران این جنبش در صنعاء صحت ندارد.

وی افزود: «آنچه رخ می‌دهد، هدف قرار دادن شهروندان و مردم یمن به دلیل حمایت آن‌ها از غزه است».

عامر همچنین تأکید کرد: «تجاوز جدید رژیم صهیونیستی مانند حملات قبلی شکست خورده است و عملیات ما برای حمایت از مردم غزه همچنان ادامه دارد».

ساعتی پیش بود که رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوز به یمن، صنعا را هدف حمله هوایی قرار داد.

پس از این حمله، شبکه‌های العربیه و الحدث عربستان مدعی شدند که حملات اسرائیل خانه‌هایی را که مقامات انصارالله در صنعا در آن پنهان شده بودند، هدف قرار داده است.

رسانه‌های اسرائیلی نیز در واکنش به این حملات ادعا کردند که در حملات اخیر، جلسه رهبران حوثی ها مورد حمله قرار گرفت‌.

اشتراک گذاری
برچسب ها
یمن انصارالله اسرائیل حمله ترور تکذیب خبر فوری
سید محمد خاتمی در ۸۱ سالگی، نمادی که هنوز حرف می‌زند، اما ...!
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حمله یمن با موشک بالستیک فراصوت به فرودگاه بن گوریون
پاسخ یمن به تجاوز اخیر: بینی اسرائیل را به خاک می‌مالیم
ترور «جعبه سیاه القاعده» در یمن توسط افرادی ناشناس
تعداد شهدا و زخمی‌های حمله اسرائیل به یمن
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
برچسب منتخب
# مکانیزم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
آخرین اخبار
اینفوتابناک | مدیریت آب در کشورهای بدون رودخانه
واکنش پلیس به صدور گواهینامه موتور برای بانوان
نتایج نهایی قرعه‌کشی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۶
گفت‌وگوی آزاد پزشکیان با سه فعالان سیاسی و رسانه‌ای
نخستین عکس العمل دولت به اتهام جاسوسی به پزشکیان
ترور رهبران انصارالله در حمله اسرائیل تکذیب شد
هنوز فرصت برای جلوگیری از اجرای «مکانیسم ماشه» وجود دارد/ سرنوشت اورانیوم ۶۰ درصدی برای آمریکا و اروپا حائز اهمیت است
نیلی: 31 نفر از هر 100 ایرانی فقیرند!
ادعاهای وزرای خارجه اروپایی پس ار فعال‌سازی مکانیسم ماشه
واکنش روسیه به اقدام اروپا علیه ایران
سکانس منشوری سریال ایرانی که جنجال به پا کرد
«بابک زنجانی» به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام شد
گزینه رضا درویش برای خط حمله پرسپولیس/ بازگشت کریم انصاری‌فرد در ۳۵ سالگی؟
مارکو روبیو: آمریکا آماده مذاکره مستقیم با ایران است
رئیس شورای امنیت دریافت نامه تروئیکای اروپایی را تایید کرد
نتانیاهو در تماس با پوتین: کار ایران تمام است، منتظر مرحله بعدی باشید!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
درگیری لفظی وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی
زلزله شدید سواحل دریای خزر را لرزاند
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
بروجردی: تانیاهو در شب اول حمله با پوتین تماس گرفته بود
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۳۹۵ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۶۴ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۱۲۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
سه سناریو برای آینده اقتصاد ایران/ دلار ۱۶۵ هزار تومانی و تورم ۹۰ درصدی در راه است؟  (۷۶ نظر)
شهره صولتی: به ایران می‌آیم و حرم امام رضا می‌روم!  (۷۵ نظر)
دلار از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرد / یورو چقدر شد؟  (۷۵ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YkX
tabnak.ir/005YkX