پل معلق مشگینشهر
پل معلق مشگینشهر یکی از شاخصترین جاذبههای گردشگری استان اردبیل به شمار میرود. این پل با طول ۳۶۵ متر، عرض ۲ متر و ارتفاع حدود ۸۰ متر بر روی دره زیبای خیاوچای ساخته شده و عنوان بزرگترین پل معلق خاورمیانه را به خود اختصاص داده است. قدم زدن روی این پل، چشمانداز بینظیری از کوه سبلان، رودخانه خروشان و طبیعت سرسبز اطراف را به گردشگران هدیه میدهد. این سازه مدرن علاوه بر جنبه تفریحی، نقش مهمی در رونق گردشگری مشگینشهر و معرفی ظرفیتهای طبیعی و تاریخی منطقه ایفا کرده و امروز به یکی از نمادهای گردشگری استان اردبیل تبدیل شده است.
