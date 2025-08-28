En
جزئیات تازه خفاش شب از زبان قاضی پرونده‌اش

غلامرضا خوشرو کوران کردیه متولد اول آذر 1342 معروف به خفاش شب یا خون‌آشام شب‌های تهران قاتل سریالی اهل ایران بود. او قتل‌های زنجیره‌ای خود را که همراه با سرقت و تجاوز جنسی بود از سال 1371 در تهران آغاز کرد. یک بار در سال 1371 دستگیر شد، ولی از چنگ مأموران گریخت و در بار دوم در سال 1376 دستگیر و به اتهام 9 فقره قتل اعدام شد. از آنجایی که غلامرضا خوشرو، قربانی هایش را بعد از ساعت 10 شب سوار خودرویش کرده و آنها را به قتل ‌می رساند، به خفاش شب معروف شد. خوشرو صبح روز چهارشنبه 22 مرداد 1376 در ساعت 7:45 در چهار دیوار انبار روباز ورزشگاه آزادی واقع در سه راه دهکده المپیک در حالی‌که روی کاغذ نوشته بود: «به هیچ‌کس بدهکار نیستم و از کسی طلبکار نیستم و از همه طلب بخشش دارم» در شرایطی که 214 ضربه شلاق خورده بود، پای چوبهٔ دار رفت و به‌دار آویخته شد. قاضی حمیدرضا گودرزی که این پرونده را رسیدگی کرده و رای داده، جزئیاتی تکان دهنده از این پرونده را بازگو کرده که می‌بینید و می‌شنوید.
