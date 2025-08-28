غلامرضا خوشرو کوران کردیه متولد اول آذر 1342 معروف به خفاش شب یا خون‌آشام شب‌های تهران قاتل سریالی اهل ایران بود. او قتل‌های زنجیره‌ای خود را که همراه با سرقت و تجاوز جنسی بود از سال 1371 در تهران آغاز کرد. یک بار در سال 1371 دستگیر شد، ولی از چنگ مأموران گریخت و در بار دوم در سال 1376 دستگیر و به اتهام 9 فقره قتل اعدام شد. از آنجایی که غلامرضا خوشرو، قربانی هایش را بعد از ساعت 10 شب سوار خودرویش کرده و آنها را به قتل ‌می رساند، به خفاش شب معروف شد. خوشرو صبح روز چهارشنبه 22 مرداد 1376 در ساعت 7:45 در چهار دیوار انبار روباز ورزشگاه آزادی واقع در سه راه دهکده المپیک در حالی‌که روی کاغذ نوشته بود: «به هیچ‌کس بدهکار نیستم و از کسی طلبکار نیستم و از همه طلب بخشش دارم» در شرایطی که 214 ضربه شلاق خورده بود، پای چوبهٔ دار رفت و به‌دار آویخته شد. قاضی حمیدرضا گودرزی که این پرونده را رسیدگی کرده و رای داده، جزئیاتی تکان دهنده از این پرونده را بازگو کرده که می‌بینید و می‌شنوید.