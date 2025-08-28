سرقت سنگ قبر یک هنرمند از قطعه هنرمندان

در پی وقوع سرقتهای سریالی سنگ قبر در بهشت زهرا تهران، پروندهای ویژه در دستور کار تیمی مجرب از کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ری قرار گرفت. تحقیقات اولیه نشان داد مرد جوانی در ساعات مشخصی به بخشهای مختلف بهشت زهرا مراجعه و با استفاده از ابزارهای خاص، سنگ قبرهای مورد نظر را سرقت کرده و به مکانی نامعلوم منتقل میکند. کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی گسترده و بازبینی تصاویر دوربینهای مداربسته، موفق به شناسایی هویت متهم شدند. در مرحله بعد، با بهرهگیری از روشهای فنی، مخابراتی و تکنیکهای نوین کشف جرم، مخفیگاه او در جنوب تهران ردیابی و پس از هماهنگی با مراجع قضایی، در عملیاتی ضربتی دستگیر و به پایگاه پلیس آگاهی منتقل شد. متهم در بازجوییهای اولیه صراحتاً به سرقت سنگ قبرها اعتراف کرد. با دستور بازپرس پرونده، او برای روشن شدن جزئیات بیشتر و کشف جرایم احتمالی دیگر در اختیار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان ری قرار گرفت و تحقیقات همچنان ادامه دارد. جزئیات را میبینید و میشنوید.