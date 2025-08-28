En
جنوب لبنان زیر حملات هوایی و موشکی اسرائیل

جنگنده های رژیم صهیونیستی در ادامه نقضهای مکرر آتش بس، امروز پنجشنبه نیز مناطقی از جنوب لبنان را به شدت بمباران کردند.
جنوب لبنان زیر حملات هوایی و موشکی اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از فارس، آویخای ادرعی سخنگوی عرب زبان ارتش اشغالگر، با انتشار یک ویدئو نوشت که ارتش اسرائیل ساعاتی پیش با استفاده از جنگنده‌های نیروی هوایی، چندین زیرساخت متعلق به حزب‌الله و یک سکوی پرتاب موشک را در مناطق مختلفی از جنوب لبنان هدف قرار داد.

رسانه های لبنانی نیز امروز با انتشار تصاویری از حملات رژیم صهیونیستی به مناطق المحمودیه، الجرمق،وادی برغز و ارتفاعات الجبور و  الخردلی در جنوب لبنان خبر دادند.

ارتش اشغالگر ادعا کرد که وجود این تأسیسات نظامی در مناطق مذکور نقض آشکار تفاهمات پیشین میان اسرائیل و لبنان تلقی می‌شود و این ارتش به عملیات‌های خود برای مقابله با هرگونه تهدید علیه امنیت اسرائیل ادامه خواهد داد.

این حملات در حالی صورت می گیرد که  در تاریخ ۵ اوت سال جاری، هیأت دولت لبنان تصمیم گرفت که تمامی سلاح‌ها از جمله سلاح‌های متعلق به جنبش حزب‌الله، تنها در اختیار دولت باشد. 

بر همین اساس، ارتش مأمور شد تا پیش از پایان ماه جاری، طرحی برای تحقق این هدف ارائه دهد و آن را تا پایان سال ۲۰۲۵ به اجرا بگذارد. امری که با مخالفت شدید مقاومت لبنان به دلیل تداوم تجاوزات و اشغالگری اسرائیل همراه شد.

برچسب ها
اسرائیل لبنان بمباران شلیک موشک حزب الله لبنان خبر فوری
