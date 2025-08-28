کاهش آب سد کینه ورس ابهر

سد کینه‌ ورس در فاصله ۱۴ کیلومتری جنوب غربی شهرستان ابهر و ۲ کیلومتری روستایی با همین نام قرار دارد که علاوه بر تامین آب شرب شهرستانهای ابهر و خرم‌دره ، یک جاذبه گردشگری مهم در استان زنجان محسوب می‌شود.اما متاسفانه اکنون به دلیل کم‌ آبی های اخیر ، حجم آب این سد به شدت کاهش یافته است.