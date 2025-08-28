کاهش آب سد کینه ورس ابهر
سد کینه ورس در فاصله ۱۴ کیلومتری جنوب غربی شهرستان ابهر و ۲ کیلومتری روستایی با همین نام قرار دارد که علاوه بر تامین آب شرب شهرستانهای ابهر و خرمدره ، یک جاذبه گردشگری مهم در استان زنجان محسوب میشود.اما متاسفانه اکنون به دلیل کم آبی های اخیر ، حجم آب این سد به شدت کاهش یافته است.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:سد کینه ورس زنجان بحران اب ناترازی آب عکس استانها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.