به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر کشور اسکندر مومنی طی نامهای به رئیس دیوان عدالت اداری کشور، خواستار لغو طرح اخراج کارمندان جذب شده در دولت قبل شده است.
در دولت شهید رئیسی مقرر شده بود که بر اساس طرح زینالدین، نیروهای جوان و تحصیل کرده در سمتهای مختلف جذب شده و به کارگیری شوند. در این قالب ۳۱۰ نفر هماکنون در استانداریها مشغول به کار هستند.
در روزهای اخیر، موج اخراج صدها کارمند خبر ساز شد. این اتفاق با استناد به حکم دیوان عدالت اداری کشور مبنی بر غیرقانونی بودن این استخدام ها انجام شده بود.
گفته میشود، حکم دیوان به دلیل شکایت یک نفر از این رویه اعلام شده و مسئولان مرتبط در دولت چهاردهم نیز دفاعی از این اقدام نکرده بودند.
