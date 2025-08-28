En
دستور توقف اخراج کارمندان جذب‌شده در دولت قبل

وزیر کشور در نامه‌ای به رئیس دیوان اداری کشور، خواستار لغو طرح اخراج کارمندان جذب شده در دولت قبل شد.
کد خبر: ۱۳۲۵۱۹۳
770 بازدید
دستور توقف اخراج کارمندان جذب‌شده در دولت قبل

به گزارش تابناک به نقل از فارس، وزیر کشور اسکندر مومنی طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری کشور، خواستار لغو طرح اخراج کارمندان جذب شده در دولت قبل شده است.

در دولت شهید رئیسی مقرر شده بود که بر اساس طرح زین‌الدین، نیروهای جوان و تحصیل کرده در سمت‌های مختلف جذب شده و به کارگیری شوند. در این قالب ۳۱۰ نفر هم‌اکنون در استانداری‌ها مشغول به کار هستند.

در روزهای اخیر، موج اخراج صدها کارمند خبر ساز شد. این اتفاق با استناد به حکم دیوان عدالت اداری کشور مبنی بر غیرقانونی بودن این استخدام ها انجام شده بود.

گفته می‌شود، حکم دیوان به دلیل شکایت یک نفر از این رویه اعلام شده و مسئولان مرتبط در دولت چهاردهم نیز دفاعی از این اقدام نکرده بودند.

سازمان اداری و استخدامی اخراج کارمندان دولت چهاردهم دولت سیزدهم خبر فوری
مطالب مرتبط
