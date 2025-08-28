یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان در موضعی دوگانه همزمان با تعهد به راه حل دیپلماتیک، ایران را به آغاز مکانیسم بازگرداندن تحریم‌ها تهدید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ین سیاستمدار آلمانی حزب دموکرات مسیحی در پاسخ به سوال یک خبرنگار در جریان حضورش به همراه همکار استونیایی‌اش در تالین، گفت: «آلمان، فرانسه و بریتانیا همیشه گفته‌اند که ابزار‌های بازگشت تحریم‌ها در دسترس است.»

با این حال، واده‌فول مدعی شد: «ما همیشه روشن کرده‌ایم که به یک راه‌حل دیپلماتیک علاقه‌مندیم.»

وزیر امور خارجه آلمان گفت برلین، فرانسه و بریتانیا که به عنوان تروئیکای اروپا شناخته می‌شوند، «همیشه روشن کرده‌اند که سیاست روشنی را در قبال ایران دنبال می‌کنند، یعنی جلوگیری از تجدید تسلیحات هسته‌ای. بنابراین، قصد داریم اقدامات بسیار محدودکننده‌ای را در مورد غنی‌سازی مواد اولیه مربوطه اتخاذ کنیم. در این زمینه، با آنها به طور بسیار فشرده در مورد آنچه در حال حاضر ضروری است بحث خواهیم کرد.»

این لفاظی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که پیشتر خبرگزاری انگلیسی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش کرد که سه کشور اروپایی عضو برجام احتمالاً امروز پنج‌شنبه روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز خواهند کرد، هرچند، «امیدوارند تهران ظرف ۳۰ روز آینده تعهداتی درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد تا مانع اجرای کامل این اقدام شود.»

در همین راستا خبرگزاری انگلیسی رویترز نوشت: «چهار دیپلمات غربی و اروپایی اعلام کردند نشست روز سه‌شنبه ایران و تروئیکای اروپایی در ژنو اگرچه بدون دستاورد ملموس به پایان رسید، اما فضای ادامه دیپلماسی در هفته‌های آتی همچنان وجود دارد. این منابع افزودند که سه کشور اروپایی تصمیم گرفته‌اند فرآیند موسوم به مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را فعال کنند؛ اقدامی که ممکن است از روز پنج‌شنبه آغاز شود.»

به نوشته رویترز، روند حقوقی بازگرداندن تحریم‌ها ۳۰ روز طول می‌کشد و شامل بخش‌های مالی، بانکی، انرژی و دفاعی ایران خواهد بود. یکی از دیپلمات‌های غربی گفته است: «مذاکرات واقعی زمانی شروع خواهد شد که نامه به شورای امنیت ارسال شود.»

سخنگوی وزارت خارجه آلمان نیز پیشتر اعلام کرد که فعال‌سازی مکانیزم ماشه همچنان یکی از گزینه‌های اروپاست. ایران پیش‌تر هشدار داده است در صورت بازگرداندن تحریم‌ها، «پاسخی شدید» خواهد داد.