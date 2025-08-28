عمو پورنگ آهنگ معروفش را در یک بیمارستان اجرا کرد!

ویدیوی جالبی که داریوش فرضیایی «عمو پورنگ»، در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد و با استقبال زیادی از سمت کاربران مواجه شد را مشاهده می‌کنید. او در کپشن این پست نوشت: «امروز توفیقی شد بازدیدی از بخش اطفال بیمارستان امام حسین به دعوت دوست بسیار عزیزم آقای دکتر پروانی داشته باشم. در این بین از دیدن پزشکان جوان آینده که در بخش ها مشغول بکار بودند کلی ذوق کردم، همه ماشاالله جوان و با استعداد. البته طبق روال همیشه ، اونا هم ذوق میکردن و میگفتن: ما بچگی مون با شما گذشت... خلاصه کی با من بدبخت خاطره نداره! الانم که توی کلیپ میبینید همه شون اومدن توی اتاق در خواست اجرای اردک تک تک رو داشتند... از خدای مهربون براشون بهترینها رو آرزو دارم...» ویدیویی که این مجری برنامه کودک منتشر کرده و یادآور تبدیل او به نوستالژی یک نسل است را می‌بینید