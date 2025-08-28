لیگ برتر فوتبال ایران در دوره بیست‌وپنجم، دو هفته را پشت سر گذاشت و حالا چهره‌های تازه نشان دادند که می‌توانند جان تازه‌ای به فوتبال ایران بدهند.

شروع لیگ برتر فوتبال، نشان داد که می‌توان به این لیگ و به بلوغ رسیدنش امیدوار بود. هرچند هنوز باید نقدهایی را به بخش زیرساختی و کمبود استادیوم وارد کرد، با این حال تغییرات مثبت تیم‌ها به لحاظ فنی مشهود است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، این فصل فوتبال ایران هم با گذشت دو هفته از برگزاری آن به تعطیلات فیفادی رفت تا تیم ملی هم راهی مسابقات کافا شود و لیگ برتر حدوداً ۱۷ روزی تعطیل خواهد بود.

با گذشت دو هفته از مسابقات، شاهد تغییرات بسیاری در تیم‌ها بودیم و می‌توان عملکرد تیم‌ها را با توجه به حضورشان در نقل‌وانتقالات هم بهتر و سنجیده‌تر مورد بررسی قرار داد.

از تراکتور، قهرمان فصل پیش لیگ برتر انتظار می‌رفت به دلیل حضور در آسیا و همچنین حفظ شاکله اصلی تیم و جذب بازیکنان خوب، همانند فصل قبل یک تیم قدرتمند ببینیم، اما اینگونه پیش نرفت. تراکتور پس از محرومیت بیرانوند و از دست دادن هافبک خلاق خود یعنی ریکاردو آلوز، در دو هفته ابتدایی متحمل یک شکست و یک تساوی داشت و شروع ناامید کننده‌ای از خود به جا گذاشت.

استقلال قهرمان جام حذفی فصل گذشته، که مشکلات عجیب و غریبی در فصل پیش داشت، انتظار می‌رفت با نقل‌وانتقالات خوبی که داشته و همچنین حضور سرمربی پرتغالی که خرید‌ها با نظر او انجام شد به ساحل آرامش برسند. آنها لیگ را با یک پیروزی فوق‌العاده و بدون حضور ستاره‌های خارجی خود مقابل تراکتور آغاز کردند و انتظار می‌رفت با اضافه شدن این ستاره‌ها با یک بازی راحت در هفته دوم و کسب پیروزی به تعطیلات بروند، اما اینطور نشد. آنها به سختی توانستند در دیدار خانگی مقابل ذوب‌آهن با حضور ستاره‌های خارجی خود یک امتیاز کسب کنند.

نکته‌ای که حائز اهمیت است اینکه استقلال با وجود خرید‌های زیاد خارجی که درون دروازه را هم با حضور دروازه‌بان سابق رئال‌مادرید، آنتونیو آدان پر کرده، اما به دلیل سن بالای او، هنوز درون دروازه مشکلاتی دارد‌. آنها در خط دفاع هم مشکلات زیادی دارند و تعطیلات فعلی لیگ برای برطرف شدن این نقص‌ها و رسیدن بازیکنان خارجی به آمادگی کامل، برای استقلال عالی است.

سپاهان که با تغییرات بسیاری پای به رقابت‌ها گذاشت و با از دست دادن سرمربی خود و همچنین چندی از ستارگان خارجی و داخلی همچون انزونزی، محبی، نیازمند و شکاری، با محرم نویدکیا و خرید‌های جدید خود، ناامیدانه آغاز کرد و متحمل یک شکست و یک تساوی شد. حالا محرم برای برگرداندن سپاهان به روز‌های اوج، باید تلاش خود را دو برابر کند و چاره‌ای بیاندیشد.

پرسپولیس دیگر تیم پر تغییر این فصل پس از استعفای اسماعیل کارتال با هلیکوپتر ایرانی کار را آغاز کرد. همچنین آنها با خرید‌های زودهنگام نوید یک فصل رویایی را داشتند، اما همه چیز طبق روال پیش نرفت و در آغاز لیگ شروع ناامید کننده‌ای داشتند و مقابل تیم تازه لیگ برتری شده فجر با سختی به تساوی رسیدند. هرچند در هفته دوم با یک بازی هوشمندانه توانستند تیم سپاهان را در نقش جهان شکست بدهند. با این حال چیزی که در تیم این فصل پرسپولیس مشهود است، اینکه با بازگشت اورونوف آماده و بیفومای سرحال و حضور همزمان شکاری و علیپور در یک سوم هجومی، می‌تواند پرسپولیس ترسناکی را بسازد. ترکیبی که اگر در بازی مقابل سپاهان هماهنگ‌تر عمل می‌کردند، می‌توانستند در دقایق پایانی بازهم دروازه سپاهان را باز کنند، اما کماکان این تیم در خط دفاع وسط و به خصوص جناحین ضعف بسیاری دارد.

بالاتر از انتظار

این فصل، لیگ تیم‌های پدیده‌ای هم داشته که می‌توان به خیبر سیدمهدی رحمتی اشاره کرد در هفته اول با یک کامبک جنون آمیز مقابل مس رفسنجان توانست با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شود و در هفته دوم هم با نتیجه یک بر صفر آلومینیوم را در اراک شکست داد تا تنها تیم ۶ امتیازی تا هفته دوم لقب بگیرد. تیم‌های چادرملو و فجرسپاسی هم با یک پیروزی و یک تساوی دیگر تیم‌های هستند که بالاتر از انتظار ظاهر شدند.

دور از انتظار

علاوه بر تراکتور که به شروع ضعیف آن اشاره شد، شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که تیم فولاد با یحیی گل‌محمدی در دو هفته ابتدایی لیگ متحمل دو شکست شود و در رده چهاردهم لیگ قرار بگیرد.

حالا لیگ برتر به بیش از دو هفته برای مسابقات کافا تعطیل شده تا تیم‌ها این فرصت را داشته باشند که خود را برای ادامه لیگ آماده کنند. این فرصت بهترین زمان برای تیم‌های مدعی است تا با یک آماده‌سازی خوب به روز‌های اوج برگردند. هرچند هنوز برای قضاوت و شناختن چهره مدعیان زود باشد، با این حال دو هفته ابتدایی تصویر روشنی برای خود تیم‌ها بود تا بیشتر به نقاط ضعف‌شان پی ببرند.