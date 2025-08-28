سخنان خطرناک رسایی درباره بیت رهبری و فرزند رهبر انقلاب

سخنان حمید رسایی در گفت و گو با یک عنصر مسئله دار که میان نظر بیت رهبری و نظر رهبر انقلاب تفاوت قائل می‌شود و می‌گوید مسئولین بیت را در حد حاملین نظر رهبری می‌پذیرد و در بخشی از آن گریزی به فرزند رهبری نیز زده می‌شود.، بحث برانگیز شده است. این مواضع یادآور تئوری «دو لب مبارک» است که نخستین بار توسط احمدی نژاد مطرح شده بود و تاکید داشت فقط سخنی را می‌پذیرد که از دو لب مبارک رهبری بشنود. این در حالی است که هم برای احمدی نژاد و هم برای دیگرانی مشخص شد مسئولین ارشد بیت رهبری «برخلاف نظر رهبر انقلاب» جهت گیری ندارند که اگر داشتند قاعدتاً جزو این حلقه مشخص اداره کننده دستگاه رهبری نبودند. ضمن اینکه مشخص شده هر زمان رسایی و امثال او با نظر رهبری مخالف باشند، یا مشابه آنچه پس از حمایت صریح رهبری از دولت انجام دادند، دست به تفسیر نظیر رهبری دقیقاً برخلاف گفته رهبری می‌زنند و یا در ادعایی توهین آمیز می‌گویند این نظر را به رهبری تحمیل کرده‌اند که اتفاقاً در گفت و گو با همین عنصر منحرف نیز دوباره از این جنس مواضع گرفته که به دلیل ارزش اینترنت کاربران، از بازنشر آن بخش از زیاده گویی‌ها صرف نظر شده است. اما این بخش حساس و خطرناک از اظهارات رسایی را می‌بینید و می‌شنوید.