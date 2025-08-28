والنتینا گومز، نامزد راست افراطی حزب جمهوری خواه در انتخابات کنگره آمریکا در ایالت تگزاس است که روز قبل، جلوی دوربین شروع به سوزاندن قرآن کریم کرد. او در این ویدئوی توهین آمیز گفت: «آمریکا یک ملت مسیحی است... فقط یک خدای حقیقی وجود دارد و آن خدای اسرائیل است.»

به گزارش تابناک به نقل از خبرفوری؛ اقدام موهن یک کاندیدای انتخابات کنگره آمریکا و توهینش به قرآن سبب خشم بسیاری از مسلمانان و حتی غیرمسلمانان شده است.

والنتینا گومز، نامزد راست افراطی حزب جمهوری خواه در انتخابات کنگره آمریکا در ایالت تگزاس است که روز قبل، جلوی دوربین شروع به سوزاندن قرآن کریم کرد. او در این ویدئوی توهین آمیز گفت: «آمریکا یک ملت مسیحی است... فقط یک خدای حقیقی وجود دارد و آن خدای اسرائیل است.» او در این ویدئو مدعی می‌شود که «از عیسی مسیح نیرو می‌گیرد». گومز سپس با یک شعله‌افکن شروع به سوزاندن قرآن مجید می ‎کند.

طبق گزارش ایندیپندنت، واکنش‌ها به این حرکت ضد اسلامی نامزد راست افراطی کنگره و عضو جنبش MAGA بسیار وسیع و تند بوده است. بسیاری از غیرمسلمانان نیز به گومز حمله کرده و از او خواسته‌اند به علت نقض قانون اساسی آمریکا و بی احترامی به مسلمانان کشور را ترک کند.

ویدئو‌های خشن گومز؛ از اعدام یک عروسک تا مسخره کردن لغو برده داری

والنتینا گومز که به عنوان یک جمهوری‌خواه از حوزه ۳۱ تگزاس برای انتخابات کنگره در سال ۲۰۲۶ نامزد شده است، این ویدیوی توهین آمیز را در پلتفرم X منتشر کرد و در آنجا از وعده «پایان دادن به اسلام» در ایالت لون استار را دارد. لازم به ذکر است که تقریباً یک درصد از جمعیت تگزاس مسلمان هستند و اسلام هراسی سبب تنش‌های داخلی بسیاری در تگزاس شده و می‌شود.

گومز که یکی از طرفداران جوان جنبش «مگا» است و از ترامپی‌های نسل نو به حساب می‌آید تلاش دارد همانند زعیمش از طریق بازی‌های رسانه‌ای به قدرت برسد. او پیش از این ویدئو‌های توهین آمیز و تند دیگری نیز منتشر کرده بود.

گومز در یک ویدئو به اقلیت‌های جنسیتی و قومی توهین کرد. او در این ویدئو گفت: «وقتی وزیر امور خارجه شوم، کتاب‌های مختلفی را خواهم سوزاند.»

یکی از اقدامات تبلیغی دیگر گومز مربوط به انتشار ویدیویی می‌شود که در دسامبر ۲۰۲۴ منتشر کرد. گومز در این ویدئو با تیراندازی به یک آدمک که به صندلی بسته شده بود و یک کیسه سیاه روی سرش کشیده شده بود، اعدام ساختگی یک مهاجر را بازسازی کرد.

گومز همچنین، یک بار در پیامی که قبل از تعطیلات ملی ژوئن به مناسبت پایان برده‌داری منتشر کرد، به آمریکایی‌های سیاه‌پوست گفت که اگر این کشور را «دوست ندارند» «لطفاً» ایالات متحده را ترک کنند. او تعطیلات ملی ژوئن را «احمقانه‌ترین و بدترین» تعطیلات تاریخ نامید.

والنتینا گومز کیست؟

والنتینا گومز یکی از طرفداران جوان ترامپ است که به نوعی از نسل جدید جمهوری خواهان به حساب می آید. او که متولد تگزاس است، مدرک لیسانس خود را در سال ۲۰۱۹ از دانشگاه ایالتی مرکزی کنتیکت و مدرک کارشناسی ارشد خود را در سال ۲۰۲۰ از دانشکده بازرگانی دانشگاه تولین، ای.بی. فریمن، دریافت کرده است.

گومز همچنین، یک شناگر حرفه ای است و مدال های زیادی در مسابقات مختلف ایالتی و کشوری دریافت کرده است.

او در خانواده ای نسبتا مذهبی اما تندرو بزرگ شده اما بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید به سیاست علاقه مند شده است.

جالب اینجا است که اصالت والنتینا گومز کلمبیایی است و خودش به نوعی مهاجر به حساب می آید. با این حال، او مخالف شدید مهاجرت به آمریکا است و به خصوص دشمنی زیادی نسبت به مهاجران کلمبیایی و مکزیکی دارد.