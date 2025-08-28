به گزارش تابناک به نقل از روزنامه اعتماد نوشت:، اما متاسفانه شاهد هستیم که جریانها و افرادی که تا قبل از سخنرانی رهبری بدون توجه به وضعیت بسیار حساس کنونی- که کشور در میانه میدان جنگ و دیپلماسی قرار دارد- علیالدوام در شیپور اختلاف میدمیدند و گویی تمام همّ و غمشان منحصر در تشدید تضاد و اختلاف میان ارکان نظام بود- همچنان به این رویه نامرضیه خود ادامه میدهند و از هیچ کوششی در تضعیف دولت و توهین به رییسجمهور دریغ نمیورزند.
سخنرانی اخیر رهبری و تذکر صریحشان، نه تنها موجب تنبه این افراد نشد و ایشان را درصدد آن قرار نداد که از گفتههای خود اظهار ندامت و سعی در جبران تقصیرشان کنند بلکه یکی از ایشان در گفتوگویی ویدیویی و مجازی به «جدالِ» غیراحسن پرداخت و با تکرار ادعاهای بیپایه و اساس سابقشان اینبار، تیر تهمت را به سمت عالیترین مقام نظام نشانه گرفت و صراحتا از امکان تحت فشار قرار داشتن رهبری و تحمیلی بودن مواضعشان سخن گفت!
مشارالیه البته برای بیان مواضع تفرقهافکنانهاش به حکومت امام علی (ع) اشاره کرد و با برخوردی سطحی با تاریخ حکومت علوی، نتیجه گرفت: «آنکه علی [ع]بود بهش تحمیل کردند اینکه سیدعلی است!» و در ادامه هم او با «تحمیلی» خواندن صلح امام مجتبی (ع) مدعی شد در مواردی برای اینکه پشت رهبری حرکت کنیم، باید جلوتر از ایشان بایستیم!
