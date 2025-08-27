En
تولد جهان پهلوانِ بی ادعا

روز پنجم شهریور ماه سال 1309 در خانواده‌ای که ترکیبی از مذهب و سنت بود، در خانی‎‌آباد تهران به دنیا آمد، «مذهب و سنت»، از این رو، روی این دو واژه تأکید می‌شود که زندگی او را در ادامه و در جوانی، طبق آن چیزی که نزدیکانش روایت کردند، تحت‌الشعاع قرار داد. او نماد پهلوانی و جوانمردی است. رفتارش، حرف زدنش، برخوردهایش، همه در خود فروتنی خاصی داشت که یکجا در یک نفر جمع نمی‌شد. حتی در تنها صدایی که از او ماند، هم خواست به مردم تعظیم کند. نوشته: مرضیه دارابی خوانش: علی‌رضا محرمی و سیدمحمد آصف؛ با تنها صدای باقیمانده از جهان پهلوان تختی. بخشی از تصاویر بریده شده از فیلم غلامرضا تختی. موسیقی: داریوش رفیعی، شب انتظار
برچسب‌ها:
غلامرضا تختی جهان پهلوان تختی ویدیو
