En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آغاز معاملات سه رمزارز جدید در نوبیتکس

نوبیتکس اعلام کرد که سه رمزارز جدید پایث نتورک، بوک آف میم و اورکا به فهرست بازارهای معاملاتی این پلتفرم اضافه شده و در بازار اسپات به دو روش تتری و ریالی قابل خرید و فروش هستند.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۹۳
| |
178 بازدید

آغاز معاملات سه رمزارز جدید در نوبیتکس

 به گفته مدیران نوبیتکس لیست شدن این دارایی‌های دیجیتال بخشی از راهبرد این شرکت برای توسعه بازار است و این اقدام در پاسخ به نیاز کاربران برای دسترسی به بازارهای متنوع‌تر صورت گرفته است.

بایث نتورک (PYTH) یکی از مهم‌ترین پروتکل‌های اوراکل غیرمتمرکز است که با هدف ارائه داده‌های مالی دقیق، شفاف و لحظه‌ای به قراردادهای هوشمند، روی شبکه بلاکچین سولانا توسعه یافته است. این پروژه تاکنون همکاری‌های متعددی با اکوسیستم‌های دیفای داشته و به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی در زیرساخت بازارهای غیرمتمرکز (dApps) شناخته می‌شود. در حال حاضر این کوین از نظر ارزش بازار در رتبه 104 قرار دارد و قیمت آن از سقف تاریخی خود فاصله چشمگیری گرفته اما از نگاه ناظران بازار پروژه آینده‌داری محسوب می‌شود.

بوک آف میم (BOME) یکی از میم‌کوین‌های جنجالی یکسال اخیر است که ظهور آن مصادف شد با رشد انفجاری اکوسیستم سولانا در سال 2024. پروژه BOME در واقع یک پلتفرم خلاقانه برای تولید میم و دروازه‌ای به آرشیو بزرگ از این شوخی‌های اینترنتی است. این کوین در حال حاضر در رتبه 295 جهان بین همتایان خود از نظر ارزش بازار قرار دارد. مثل همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشیم که سرمایه‌گذاری روی این دسته از رمزارزها با ریسک‌های بیشتری همراه است.

اورکا که با نشان اختصاری (ORCA) شناخته می‌شود، توکن بومی یک صرافی غیرمتمرکز به همین نام است. این پروژه در واقع دستپخت دو مهندس ژاپنی است که در دوران کرونا روی آن کار کردند و اورکا در سال 2021 در قامت یک صرافی غیرمتمرکز  (DEX) متولد شد. توکن اورکا در حال حاضر با قیمت 2.2 دلار فاصله معناداری با سقف تاریخی 22 دلاری خود دارد و در رتبه 297 کوین‌های شناخته شده دنیا از نظر ارزش بازار جای گرفته است.
 برای خرید و فروش این رمزارزهای جدید می‌توانید به این آدرس در نوبیتکس مراجعه کنید.

این گزارش جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به معنی هیچ توصیه‌‌ای برای خرید یا فروش رمزارز خاصی نیست. پیشنهاد می‌کنیم قبل از ورود به هر بازاری درباره آن به طور کامل و از منابع مختلف تحقیق کنید و از انجام معاملات پر ریسک و شتابزده بپرهیزید.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
نوبیتکس رمز ارز ها معاملات رمز ارز
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
زمان آغاز سال تحصیلی رسما اعلام شد
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YiT
tabnak.ir/005YiT