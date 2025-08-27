آغاز معاملات سه رمزارز جدید در نوبیتکس

نوبیتکس اعلام کرد که سه رمزارز جدید پایث نتورک، بوک آف میم و اورکا به فهرست بازارهای معاملاتی این پلتفرم اضافه شده و در بازار اسپات به دو روش تتری و ریالی قابل خرید و فروش هستند.

به گفته مدیران نوبیتکس لیست شدن این دارایی‌های دیجیتال بخشی از راهبرد این شرکت برای توسعه بازار است و این اقدام در پاسخ به نیاز کاربران برای دسترسی به بازارهای متنوع‌تر صورت گرفته است.

بایث نتورک (PYTH) یکی از مهم‌ترین پروتکل‌های اوراکل غیرمتمرکز است که با هدف ارائه داده‌های مالی دقیق، شفاف و لحظه‌ای به قراردادهای هوشمند، روی شبکه بلاکچین سولانا توسعه یافته است. این پروژه تاکنون همکاری‌های متعددی با اکوسیستم‌های دیفای داشته و به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی در زیرساخت بازارهای غیرمتمرکز (dApps) شناخته می‌شود. در حال حاضر این کوین از نظر ارزش بازار در رتبه 104 قرار دارد و قیمت آن از سقف تاریخی خود فاصله چشمگیری گرفته اما از نگاه ناظران بازار پروژه آینده‌داری محسوب می‌شود.

بوک آف میم (BOME) یکی از میم‌کوین‌های جنجالی یکسال اخیر است که ظهور آن مصادف شد با رشد انفجاری اکوسیستم سولانا در سال 2024. پروژه BOME در واقع یک پلتفرم خلاقانه برای تولید میم و دروازه‌ای به آرشیو بزرگ از این شوخی‌های اینترنتی است. این کوین در حال حاضر در رتبه 295 جهان بین همتایان خود از نظر ارزش بازار قرار دارد. مثل همیشه باید این نکته را در نظر داشته باشیم که سرمایه‌گذاری روی این دسته از رمزارزها با ریسک‌های بیشتری همراه است.

اورکا که با نشان اختصاری (ORCA) شناخته می‌شود، توکن بومی یک صرافی غیرمتمرکز به همین نام است. این پروژه در واقع دستپخت دو مهندس ژاپنی است که در دوران کرونا روی آن کار کردند و اورکا در سال 2021 در قامت یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) متولد شد. توکن اورکا در حال حاضر با قیمت 2.2 دلار فاصله معناداری با سقف تاریخی 22 دلاری خود دارد و در رتبه 297 کوین‌های شناخته شده دنیا از نظر ارزش بازار جای گرفته است.

برای خرید و فروش این رمزارزهای جدید می‌توانید به این آدرس در نوبیتکس مراجعه کنید.

این گزارش جنبه اطلاع‌رسانی دارد و به معنی هیچ توصیه‌‌ای برای خرید یا فروش رمزارز خاصی نیست. پیشنهاد می‌کنیم قبل از ورود به هر بازاری درباره آن به طور کامل و از منابع مختلف تحقیق کنید و از انجام معاملات پر ریسک و شتابزده بپرهیزید.