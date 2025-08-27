En
پاپ لئو چهاردهم به اسقف‌های بیت المقدس پاسخ داد

پاپ «لئو چهاردهم» با درخواست اسقف‌های ارتدکس لاتین و یونانی برای پایان دادن به جنگ در غزه و ورود آزادانه کمک‌های بشردوستانه به این منطقه محاصره‌شده، همصدا شد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر از واتیکان نیوز، اسقف‌های ارتدکس لاتین و یونانی بیت المقدس درخواست مشترکی برای صلح در غزه منتشر کرده و اعلام کردند که هیچ دلیلی برای توجیه «جابجایی جمعی عمدی و اجباری غیرنظامیان» (در غزه) وجود ندارد.

بر اساس اعلام این وبگاه، امروز چهارشنبه نیز پاپ لئو چهاردهم هم با آنها همصدا شد و روز دعا و روزه برای صلح را (که در روز جمعه، ۲۲ آگوست برگزار شد) گرامی داشت.

پاپ لئو چهاردهم در سخنانی در این خصوص گفت: امروز من درخواست مؤکد خود را از طرفین درگیر و جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به درگیری در سرزمین مقدس که باعث وحشت، ویرانی و مرگ بسیاری شده است، تجدید می‌کنم.

وی همچنین خواستار ورود ایمن کمک‌های بشردوستانه به غزه و حفاظت از غیرنظامیان شد و افزود: من خواستار آزادی همه اسیران، برقراری آتش‌بس دائمی، تسهیل ورود ایمن کمک‌های بشردوستانه و رعایت کامل قوانین بشردوستانه - به ویژه تعهد به حفاظت از غیرنظامیان و ممنوعیت‌های مجازات جمعی، استفاده بی‌قید و شرط از زور و جابجایی اجباری مردم - هستم.

