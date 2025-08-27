En
میزان ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه در تهران

معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران گفت: یک و نیم میلیارد تومان به هر خانواده آسیب دیده از جنگ برای ودیعه مسکن پرداخت کرده‌ایم و ماهیانه هم ۳۰ میلیون تومان اجاره می‌دهیم.
| |
میزان ودیعه مسکن به آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه در تهران

به گزارش تابناک به نقل از مهر، لطف‌الله فروزنده، معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران در رابطه با ستاد راهبری بازسازی و رسیدگی به امور آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه شهرداری تهران اظهار کرد: به دستور شهردار تهران قرارگاهی با حضور معاونان و عوامل مرتبط تشکیل شده است که در آن به‌صورت روزانه وضعیت را رصد می‌کنیم، آمار و ارقام می‌گیریم و به تناسب تصمیم جدید خواهیم گرفت. براساس اختیارات داده‌شده، تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.

وی در خصوص روند رسیدگی به واحدهای خسارت‌دیده گفت: املاک آسیب‌دیده در چهار گروه تقسیم شده بودند. تخریب‌های جزئی به‌طور کامل انجام شده و برخی‌ها مستقر شده‌اند و برخی‌ها نیز در حال انجام مقدمات استقرار هستند. تخریب جزئی تقریباً تمام و از دستور کار ما خارج شده است. در بخش تخریب متوسط، حدود ۸۵ درصد کار به پایان رسیده و ۱۵ درصد مردم دارند تعمیرات انجام می‌دهند. ما وظیفه خود را که کمک مالی و یا معرفی پیمانکار بود را انجام دادیم.

وی افزود: در حوزه مقاوم‌سازی تنها یک ساختمان باقی مانده که آغاز عملیات آن منوط به توافق مالکان است. در بخش تخریب و نوسازی نیز حدود ۷۰ درصد تعیین تکلیف شده و ما مشکلی نداریم بلکه مالکین باید باهم تفاهم کنند و بپذیرند که ساختمان تخریب شود تا ما پروانه به آن‌ها بدهیم و کار را دنبال کنیم.

معاون شهردار تهران درباره اسکان موقت ساکنان تصریح کرد: از ابتدای کار، خانوارهایی که واحدشان در حال مقاوم‌سازی یا نوسازی بود را در هتل‌ها مستقر کردیم و مرحله بعد به آن‌ها ودیعه و اجاره دادیم. این خانوارها یا خود منزلی را اجاره کردند و یا ما برای آن‌ها اجاره کردیم و تحویل دادیم. امیدواریم این خانوارها طی ۱۵ الی ۲۰ روز منزل اجاره شده را با تجهیز مختصری که ما حواله ۲۵۰ میلیون تومانی می‌دهیم، آماده کنند و هتل را ترک کنند البته که تا آخرین روز شهرداری تهران از شهروندان آسیب‌دیده حمایت خواهد کرد تا دچار مشکل نشوند.

معاون امور مناطق شهرداری تهران گفت: قرار شد شهردار هر منطقه با مردمی که در هتل‌ها هستند جلسه بگذارد و تمهید کند که به خوبی مراحل استقرار انجام شود.

وی افزود: مسئله‌ای که الان داریم و معضل اصلی این است که از مالکین تقاضا داریم حتماً تصمیم بگیرند که بالاخره ساختمان باید تخریب شود یا نه. سریع تصمیم بگیرند تا ما پروانه بدهیم و کار تخریب شروع شود. در تلاشیم حداکثر تا ۱۵ روز آینده تکلیف روشن شود.

فروزنده تاکید کرد: امیدواریم تا پایان شهریور تصمیم نهایی را اخذ کنند چرا که هدف ما این است که هرچه زودتر این پروژه جمع شود و کار تخریب شروع شود. البته در برخی مناطق مثل منطقه ۴ و منطقه ۱ اختیار داده شده و تخریب‌ها را انجام دادیم.

وی دو مطالبه اصلی از دولت را نیز مطرح کرد و گفت: خواهش من از رسانه‌ها و دولت محترم این است اول خودروهای شهروندانی که کارشناسی و به بیمه ارائه شده، زودتر تأمین شوند. دوم، تکلیف اثاثیه خانوارهایی که در جریان مقاوم‌سازی یا تخریب و نوسازی از بین رفته است و صورت جلسه شده و به تأیید کارشناس هم رسیده است، روشن شود. اگر دولت در این دو موضوع همت کند، این پروژه به خوبی جمع خواهد شد.

معاون شهردار در خصوص تأمین مسکن موقت گفت: ما در رابطه با ودیعه مسکن، یک و نیم میلیارد تومان به هر خانواده پرداخت کرده‌ایم و ماهیانه هم ۳۰ میلیون تومان اجاره می‌دهیم. طبیعتاً تمام این هزینه‌ها ثبت و به دولت ارائه می‌شود. بر اساس مصوبه هم شنیدیم هزار میلیارد تومان در دولت تصویب شده البته تا امروز هنوز پرداختی انجام نشده است.

وی افزود: البته ما با دولت تعامل داریم و مشکلی وجود ندارد، می‌دانیم شرایط دولت هم سخت است اما اصل کار مورد تأیید دولت است و امیدواریم در تعامل با دولت؛ کمک کنند تا شهرداری بتواند کار را دنبال کند. همچنین بحثی در کمیسیون خاص دولت مطرح شد که ودیعه‌های پرداختی شهرداری به نوعی بازگردانده شود که در کمیته تخصصی مصوب و به دستور کار دولت رفته است.

فروزنده در پایان درباره تحقق وعده‌ها اظهار کرد: ما تقریباً صد درصد کار را انجام داده‌ایم. قرار بود تخریب‌های جزئی تمام شود که انجام شد. تخریب‌های متوسط را هم تمام کردیم. در مقاوم‌سازی تنها یک ساختمان باقی مانده که آن هم به توافق مالکین مربوط است. در تخریب و نوسازی هم کار ما تمام شده و فقط توافق مالکین باقی مانده است. بنابراین ۱۰۰ درصد تعهدات شهرداری انجام شده و اگر به عدد قطعی ۱۰۰ درصد نرسیده‌ایم، مربوط به توافق مالکان است که برای آن هم ضرب‌الاجل تعیین کرده‌ایم.

