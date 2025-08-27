یارانه پنهان و آشکار ایران از بودجه سالیانه بیشتر است

به گزارش تابناک، حسن نوروزی در نشست خبری به مناسبت هفته دولت که در محل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برگزار شد اظهار کرد: اصلاح نظام یارانه ای در کشور ما یکی از اصلاحات مهمی است که در نظام یارانه ای کشور دنبال شده و باید ادامه یابد.

وی افزود: وقتی از نظام یارانه ای کشور انتظار ایجاد عدالت اجتماعی و رفع فقر را داریم، باید ساز و کار اجرایی ما در راستای این دو هدف و توانمندسازی افراد جامعه در راستای فقر کمتر باشد.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۴ درخصوص یارانه مندرج در جدول هدفمندی ۱۰۴۶ همت یارانه آشکار است که در قالب جدول ۱۴ قانون بودجه به امید دو هدف مذکور یعنی عدالت اجتماعی و رفع فقر ایجاد شده است.

نوروزی با بیان اینکه حجم یارانه پنهان شاید چند برابر یارانه آشکار باشد، گفت: کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹۵۰ همت است که ۱۰۴۶ همت یارانه آشکار هدفمندی یارانه ها است که ۲۱ درصد بودجه را شامل می شود. اگر یارانه پنهان را به این رقم اضافه کنیم همانطور که گفتم عددش از کل بودجه دولت فراتر می رود.

وی خاطرنشان کرد: هدفمندی یارانه‌ها از همان ابتدا به دلیل عدم همخوانی منابع و مصارف با مشکل مواجه شد. سازمان هدفمندی درباره حاملهای انرژی اختیاری ندارد. از طرف دیگر نمی‌توان مصارف را کاهش داد. هر ماه ۹۰ درصد مردم یارانه نقدی می‌گیرند و ما نمی‌توانیم یارانه و مستمری را کم و زیاد کنیم. موارد دیگر مثل خرید تضمینی یا دارو را نیز نمی توان انجام نداد. این موارد اجتناب ناپذیر است و از طرف دیگر با محدودیت منابع مواجهیم.

در پنج ماه امسال ۷۰ درصد منابع یارانه تامین شده است

نوروزی گفت: با همه این محدودیتها در پنج ماه گذشته حدود ۷۰ درصد وصول منابع داشتیم یعنی از ۱۰۴۶ همت ۲۰۰ همت سازمان برنامه و بودجه به ما کمک می کند از ۸۴۶ همت باید در طول ۱۲ ماه وصول شود. این منابع از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش فرآورده تامین می‌شود. در پنج ماه ابتدای سال باید ۳۵۲ همت وصول می شد اما ۲۴۴ همت محقق معادل حدود ۷۰ درصد محقق شده است. در حالی که ما باید هر ماه مواردی مثل یارانه نقدی، مستمری، کمک به پالایش و پخش، دارو و شیرخشک و لوازم مصرفی پزشکی پرداخت کنیم که هیچکدام را نمی توان پرداخت نکرد. این عدد ۷.۱ همت در ماه است. در حالی که ۳۰ درصد منابع ما محقق نمی شود.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: با توجه به این محدودیت‌ها یارانه نقدی در پنج ماه ابتدای سال ۱۳۲ همت پرداخت شده است. ۴۱ همت مستمری افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی و ۲۸.۵ همت برای دارو و شیرخشک پرداخت شده است. درخصوص گندم نیز تا ۴ شهریور ۷ میلیون و ۶۶۹ هزار تن از کشاورزان خریداری شده که باید ۱۵۷.۷ همت پرداخت می‌شد که تا کنون ۱۵۰ همت از این رقم محقق شده و ۹۵ درصد پول خرید تضمینی گندم پرداخت شده است. ۱۳.۸ همت از این عدد همین امروز پرداخت شده است. آن ۵ درصد هم که تا کنون محقق نشده مربوط به بیمه محصولات کشاورزی است که سازمان هدفمندی تعهدی برای آن ندارد.

به گفته نوروزی، از ابتدای امسال تا کنون سه مرحله پرداخت کالابرگ داشتیم که مبلغ آن ۷۹.۲ همت به حدود ۵۸ میلیون نفر پرداخت شده است.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه یارانه به دو گروه دهکهای ۱ تا ۳ و همچنین دهکهای ۴ و ۹ پرداخت می شود گفت: دهک ۱ تا ۳ حدود ۲۸ میلیون نفر دهکهای ۴ تا ۹ حدود ۴۷ میلیون نفر هستند. در ماه گذشته به ۲۵.۵ همت یارانه نقدی به این افراد پرداخت شده است.

هیچکس از اعتراض به حذف یارانه منع نشده است

وی با اشاره به قطع یارانه برخی افراد گفت: قانون هیچکس را از اعتراض به حذف یارانه منع نکرده که می‌توانند از سامانه سیمین سازمان هدفمندی یا سامانه حمایت وزارت رفاه می‌تواند درخواست بدهند. بنابراین فرآیند ورود و خروج یک فرایند مستمر است. روزانه در کشور ۱۰ تا ۱۲ هزار تغییر ساختار خانوار داریم.

نوروزی با اشاره به آیین‌نامه نحوه تعیین ساختار خانوار گفت: از ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ متولی ایجاد این پایگاه بر عهده سازمان ثبت احوال بود که باید دستگاهها به این سازمان کمک می‌کردند. ما باید به آن سمت منتقل می شدیم ولی اگر ما می‌خواستیم یکباره به آن پایگاه مهاجرت کنیم طبیعتا مغایرت‌هایی بین پایگاه‌ها وجود دارد. مدل سازمان ثبت احوال بر مبنای خانواده است و به طور مثال جدا شدن یارانه افراد خانواده دچار چالش می‌شدیم. بنابراین از امسال ۱۶ استان را جلسات هماهنگی بین سازمان ثبت احوال و هدفمندی یارانه ها با همکاری پلیس + ۱۰ و فرمانداری ها به منظور مهاجرت به سامانه ثبت احوال برگزار و دورههای آموزشی برگزار و بستر اجرایی ایجاد شده است.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد: با ایجاد این زیرساخت استناد ما می تواند به پایگاه ثبت احوال شود و تا پایان پاییز امسال این قانون را اجرایی کنیم.

یک میلیون نفر ایرانیان مقیم خارج یارانه می گیرند

وی در پاسخ به سوالی درباره آمار ایرانیان مقیم خارج از کشور که یارانه دریافت می کنند گفت: این موضوع مربوط به وزارت رفاه است اما ایرانیان مقیم خارج مثل ایرانیان مقیم داخل بر مبنای شاخصهای ارزیابی حتما مورد ارزیابی قرار می گیرند. اگر فردی مستحق دریافت یارانه شناسایی شد یارانه می گیرد در غیر این صورت حذف می شود. ممکن است افرادی به ایران رفت و آمد داشته باشند، مقیم باشند، دانشجو باشند و دیگر موارد وجود دارد که مورد بررسی قرار می گیرد.

به گفته نوروزی، حدود یک میلیون نفر ایرانی مقیم خارج از کشور هستند که یارانه دریافت می‌کنند. ممکن است تعدادی از این افراد یارانه بگیرند که همانطور که گفتم وضعیت آنها بررسی می‌شود.

رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها درباره نحوه ارزیابی دهکهای مشمول یارانه در اقشار مختلف و استانهای مختلف گفت: در سازمان هدفمندسازی موضوعی درخصوص توزیع اعتبار استانها نداریم و مربوط به سازمان برنامه و بودجه است. تنها موردی که است گندم است که هیچ تفاوتی بین استانها وجود ندارد.

وی درباره حذف ۳ میلیون نفر از دریافت یارانه در یک ماه اخیر که ممکن است برخی از این موارد به اشتباه صورت گرفته باشد گفت: وزارت رفاه حتما بر مبنای قانون اقدام می کند. افراد با دو گروه درآمدی شامل دهکهای ۱ تا ۳ و دهکهای ۴ تا ۹ به ما معرفی می شود. گروه اول نفری ۴۰۰ هزار تومان و گروه دوم نفری ۳۰۰ هزار تومان دریافت می کنند. ما هم بر اساس شاخصهای وزارت رفاه واریز را انجام می دهیم. البته تا زمانی که داده ثبتی نباشد مغایرت هایی ممکن است وجود داشته باشد. در حال حاضر این ارزیابی‌ها بر اساس داده های موجود انجام می شود و در مرداد نتیجه گیری شد که بر مبنای قانون مجلس، بخشی از دهک ۱۰ از دریافت یارانه خارج شوند.