ممنوعیت خرید زمین در تگزاس برای ایران و روسیه و چین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «گرگ ابوت» فرماندار تگزاس اعلام کرد مجموعه قوانینی را به امضا رسانده است که مانع خرید زمین در این ایالت توسط کشورهای معرفیشده بهعنوان «دشمنان خارجی» میشود، از جمله چین، روسیه، ایران و کرهشمالی.
ابوت در بیانیهای تصریح کرد: «این موضوع بسیار ساده است: دشمنان خارجی مانند چین، روسیه، ایران و کرهشمالی و همچنین گروههای تروریستی مانند "ترین د آرآگوا" نباید اجازه داشته باشند زمینی در تگزاس در اختیار داشته باشند.»
وی افزود: «آنها نباید به زیرساختهای حیاتی ما دسترسی داشته باشند و اجازه ندارند از مرزهای ما سوءاستفاده کنند. همچنین مردم تگزاس نباید در موضوع زمین با دشمنان خارجی رقابت کنند.»
ابوت در پایان تأکید کرد این اقدام باید الگویی برای سایر ایالتهای آمریکا باشد و گفت: «هر ایالتی باید همین کار را انجام دهد.»
