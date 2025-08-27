En
کد خبر:۱۳۲۵۰۵۱
نبض خبر

اعلام جرم علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی!

کامران غضنفری، نماینده مجلس طیف جبهه پایداری در جلسه علنی امروز مجلس گفت: «در جلسه امروز قالیباف گفت که با تایید شعام برای ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به مراکز هسته‌ای اجازه داده شده است... این کار صراحتا نقض قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژآنس بین المللی انرژی اتمی است... طبق قانون مجلس دولت مکلف است تا تامین امنیت دانشمندان و مراکز هسته‌ای هر گونه همکاری با آژانس را به تعلیق درآورد... در صورت ورود بازرسان آژانس علیه رئیس شورای عالی امنیت ملی اعلام جرم خواهیم کرد.» این در حالی است که بر اساس قانون مورد اشاره غضنفری «اطمینان از تحقق شروط مذکور پس از گزارش سازمان انرژی اتمی با تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد» و بنابراین اساساً امثال او صلاحیت اعلام جرم در چارچوب این قانون ندارند. اظهارات غضنفری را می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر کامران غضنفری همکاری با آژانس ویدیو بازرسی از تاسیسات هسته‌ای قانون مجلس
