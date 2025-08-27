En
فا
طوفان کاجیکی در ویتنام

طوفان موسوم به «کاجیگی» که پس از عبور از چین، مناطق شمالی و مرکزی ویتنام را درنوردید، با بادهای شدید و باران‌های سیل‌آسایی همراه بوده که باعث تخریب خانه‌ها، سقوط درختان و تبدیل شدن خیابان‌ها به رودخانه در «هانوی»، پایتخت این کشور شد و دست کم جان سه نفر را گرفت.

