طوفان کاجیکی در ویتنام

طوفان موسوم به «کاجیگی» که پس از عبور از چین، مناطق شمالی و مرکزی ویتنام را درنوردید، با بادهای شدید و باران‌های سیل‌آسایی همراه بوده که باعث تخریب خانه‌ها، سقوط درختان و تبدیل شدن خیابان‌ها به رودخانه در «هانوی»، پایتخت این کشور شد و دست کم جان سه نفر را گرفت.