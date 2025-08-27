رویترز مدعی اعمال تحریمهای ایران از فردا شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری رویترز امروز به نقل از چهار دیپلمات گزارش داد که سه کشور اروپایی طرف برجام احتمالاً روند اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را از فردا آغاز خواهند کرد، اما «امیدوارند که تهران ظرف ۳۰ روز تعهداتی درباره برنامه هستهای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد به تعویق اجرای اقدامات مشخص کند».بر اساس این گزارش به نقل از سه دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات غربی، گفتوگوهای سهشنبه طرف اروپایی با ایران «تعهدات ملموس کافی از سوی ایران به همراه نداشت»، اما معتقدند که در هفتههای آتی همچنان امکان ادامه دیپلماسی وجود دارد.منابع مورد استناد رویترز گفتند که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس تصمیم گرفتهاند روند اسنپبک برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل را احتمالاً از روز پنجشنبه آغاز کنند.طبق این گزارش، این روند سازمان ملل ۳۰ روز طول میکشد تا تحریمهایی که بخشهای مالی، بانکی، نفت و گاز و دفاعی ایران را در بر میگیرد، احیا شوند.
