En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رویترز مدعی اعمال تحریمهای ایران از فردا شد

به گفته دیپلمات‌های غربی، سه کشور اروپایی عضو برجام احتمالاً از فردا روند بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را آغاز می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۴۵
| |
639 بازدید
رویترز مدعی اعمال تحریمهای ایران از فردا شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری رویترز امروز به نقل از چهار دیپلمات گزارش داد که سه کشور اروپایی طرف برجام احتمالاً روند اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را از فردا آغاز خواهند کرد، اما «امیدوارند که تهران ظرف ۳۰ روز تعهداتی درباره برنامه هسته‌ای خود ارائه دهد که آنها را متقاعد به تعویق اجرای اقدامات مشخص کند».بر اساس این گزارش به نقل از سه دیپلمات اروپایی و یک دیپلمات غربی، گفت‌وگوهای سه‌شنبه طرف اروپایی‌ با ایران «تعهدات ملموس کافی از سوی ایران به همراه نداشت»، اما معتقدند که در هفته‌های آتی همچنان امکان ادامه دیپلماسی وجود دارد.منابع مورد استناد رویترز گفتند که سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس تصمیم گرفته‌اند روند اسنپ‌بک برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل را احتمالاً از روز پنجشنبه آغاز کنند.طبق این گزارش، این روند سازمان ملل ۳۰ روز طول می‌کشد تا تحریم‌هایی که بخش‌های مالی، بانکی، نفت و گاز و دفاعی ایران را در بر می‌گیرد، احیا شوند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رویترز اعمال تحریم مذاکره
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ویتکاف: امیدواریم مسأله، ایران را پیش از پایان سال حل کنیم
وزیر خارجه ایران: مذاکره با آمریکا اتلاف وقت است!
واکنش سریع دلار به مذاکرات امروز در ژنو
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005Yhh
tabnak.ir/005Yhh