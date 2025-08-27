ثابتی: جاسوسان به تهران آمدند / قطعیت جنگ بعدی با این توافق

امیرحسین ثابتی نماینده تهران و چهره‌ای کاملاً کاملاً نزدیک به سعید جلیلی در مجلس گفت: «آقای لاریجانی از ابتدا با مردم صحبت کنید و اجازه ندهید ابهام صورت بگیرد. هنوز دو ماه از قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته جاسوسان آژانس در پوشش بازرس به ایران آمدند. شما گفتید به حساب گروسی میرسم اما الان گروسی به حساب ما می‌رسد. مردم بدانند شروط مجلس ظاهرا رعایت نشده است. آقای عراقچی من متن توافق‌نامه شما با آژانس را خواندم، این متن فاجعه است، اگر دروغ است خواهشا تکذیب کنید. توافق عراقچی با آژانس جنگ بعدی را قطعی می‌کند. امنیت ملی ما شوخی نیست!» ادعاهای عجیب ثابتی که از جنس همان حرف‌های جلیلی است را می‌بینید و می‌شنوید.