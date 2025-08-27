مهدی ملکی - شایان مصلح بعد از بازی ذوبآهن و استقلال که با تساوی ۳ - ۳ به اتمام رسید، در جمع خبرنگاران گفت: «مثل اینکه باید تأیید کنیم، بگوییم دستتان درد نکند برق میرود. برخورد تندی بود، من کاپیتان و بزرگتر تیم هستم.»
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، انبوه خبرنگاران با میکروفون رسانههای خود مقابل مدافع ذوبآهن ایستادهاند و یکی از آنها درباره حکم محرومیتش تنها ساعاتی قبل از بازی با استقلال سؤال میکند. شایان مصلح با لبخندی که معمولاً دارد، به استوری انتقادیاش درباره قطع برق اشاره میکند و در این میان یکی از خبرنگاران با تعجب میگوید: «مگه میشه!»
بله سؤال اصلی این است که مگر میشود؟ در فوتبال پر از هیاهو و سرشار از اتفاقات عجیب که سالهاست به آن عادت کردهایم، این مورد یکی از عجیبترینها و غیرقابل باورها محسوب میشود. ماجرا از این قرار است که مدافع چپپای باتجربه ذوبآهن در یک استوری اینستاگرامی به انتقاد از قطع مداوم برق و تأثیر آن بر روی اینترنت و آنتندهی تلفن همراه پرداخت و در بخشی از آن نوشت: «روزی ۴ ساعت برق نداریم و ۴ ساعت اینترنت و آنتن هم میپرد و ضعیف میشود. همان جمله معروف بلیتفروش گیلانی در استادیوم راجع به این روزهای مملکت صادق است.»
انتقاد اینستاگرامی شایان مصلح، بهای سنگینی برای او داشت و با حکم محرومیت ۲۰ روزه از سوی کمیته اخلاق مواجه شد. حکمی که به باشگاه ذوبآهن ابلاغ و باعث شد ساعاتی پیش از مصاف این تیم برابر استقلال، نام او از فهرست ذوبیها خارج شود. در واقع نام مصلح با وجود سفر به تهران و حضور در استادیوم قلعه حسنخان همراه با ذوبآهن، در لیست این تیم وجود نداشت.
شایان مصلح بعد از بازی ذوبآهن و استقلال که با تساوی ۳ - ۳ به اتمام رسید، در جمع خبرنگاران گفت: «مثل اینکه باید تأیید کنیم، بگوییم دستتان درد نکند برق میرود. فکر میکنم به خاطر اعتراض به بیبرقی است. از ۲۸ مرداد محرومیت را محاسبه کردند ولی چون تعطیل بوده، به اینجا رسید. گفتیم چرا برق بعضی وقتها دو ساعت میرود، بعضی وقتها چهار ساعت میرود و اشاره کردم به بلیتفروش گیلانی که یک صحبتی کرده بود که اوضاع خوب نیست، ما هم این را درباره بیبرقی گفتیم. فکر کنم جای آن نبود که روز بازی این را به من بگویند. برخورد تندی بود، من کاپیتان و بزرگتر تیم هستم.»
اگر به سایت فدراسیون فوتبال مراجعه کنید، در بخش معرفی کمیتههای این فدراسیون، در توضیح کمیته اخلاق آمده است: «این کمیته یکی از ارکان قضایی فدراسیون محسوب میشود که مسئولیت تعیین آئین نامهها و دستورالعملهای مربوط به رعایت مسائل اخلاقی و فرهنگی و بازی جوانمردانه همچنین نظارت بر نحوه اجرای این آییننامهها، دستورالعملهای مصوب و تصمیمگیری در خصوص موارد عدم رعایت اصول اخلاقی، فرهنگی و بازی جوانمردانه را برعهده دارد.»
حال پرسش این است که اعتراض شایان مصلح به قطع برق شامل کدامیک از موارد و وظایف کمیته اخلاق میشود؟ مگر اعتراض به موضوعی که مدتهاست در کشور وجود دارد، رعایت نکردن مسائل اخلاقی و فرهنگی است؟ از این مهمتر اینکه در روزها و هفتههای اخیر، قطعی مکرر برق علاوه بر مردم عادی در نقاط مختلف کشور، صدای افراد از اقشار مختلف را هم در آورده و از هنرمند گرفته تا مسئول و نماینده مجلس، به این مهم معترض شدهاند. اگر انتقاد از قطعی برق و به تبع آن اینترنت و آنتن موبایل، مسألهای است که باید با توبیخ و محرومیت مواجه شود، پس در روز برای بسیاری از هموطنان در ردهها و پستهای متفاوت از جمله نمایندگان مجلس هم باید چنین اتفاقی بیفتد! از سویی حکم محرومیت ۲۰ روزه توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال آن هم در شرایطی که لیگ برای حضور تیم ملی در تورنمنت کافا تعطیل شده، چه معنا و مفهومی دارد؟ در واقع به هر قسمت این حکم توجه کنیم، با موارد مبهم و عجیب روبهرو میشویم.
از سویی فراموش نکنیم که شایان مصلح جزو بازیکنان با تجربه ذوبآهن محسوب میشود که سالهاست در سطح اول فوتبال ایران حضور دارد و کمتر موردی از حواشی و جنجال از سوی آن وجود داشته؛ او در روزهای پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه در پیامی نسبت به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان واکنش نشان داد و نوشت: «زخمی شده ایران من اما زنده است! امروز فرای تمام اختلافنظرها، آن چه بهعنوان اشتراک بین مردم ایران وجود دارد، این است که قلب تمام مردم برای وطن و هموطن میتپد. این روزها فرقی ندارد در شمال یا جنوب یا شرق یا غرب یا مرکز ایران زندگی میکنید، فرقی ندارد فارس یا عرب یا ترک و لر و گیلک و کرد و تات و بلوچ و ترکمن و... باشید. آن چه اهمیت دارد این است که کشور عزیزمان مورد حمله دشمن خارجی قرار گرفته و وظیفه همه ما یک تن و یک جان شدن مقابل رژیم صهیونیستی است. همه در کنار هم، برای ایران و ایرانی و برای سربازانی که پشت پدافندها از امنیت ما دفاع میکنند، دعا میکنیم. به امید شکست و محکومیت دشمن و برگشت آرامش به خانه مردم ایران و صلح در تمام دنیا.»
این همان اتحادی است که در آن روزهای سخت، به کمک ایران و ایرانی آمد و چنین واکنشهایی از سوی چهرههای ورزشی و هنری دلگرمی خاصی برای تمام هموطنان بود. شایان مصلح جزو مصلحترین افراد برای اعتراض و انتقاد به قطعی برق است که صدای بسیاری را درآورده و حکم محرومیت و چنین برخوردهایی به هیچ عنوان مورد تأیید و درست نیست.
