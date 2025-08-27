En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

مصلح‌ترین معترض به قطعی برق؛ کمیته اخلاق و حکم حیرت‌انگیز محرومیت شایان مصلح

اعتراض به قطعی برق در استوری اینستاگرامی و حکم ۲۰ روز محرومیت از سوی کمیته اخلاق؛ این اتفاق برای شایان مصلح کاپیتان تیم فوتبال ذوب‌آهن افتاد و باعث حیرت شد؛ حکمی که با هیچ متر و معیاری همخوانی و مطابقت ندارد.
کد خبر: ۱۳۲۵۰۲۹
| |
1282 بازدید
|
۶

مصلح‌ترین معترض به قطعی برق؛ کمیته اخلاق و حکم حیرت‌انگیز محرومیت شایان مصلح

مهدی ملکی - شایان مصلح بعد از بازی ذوب‌آهن و استقلال که با تساوی ۳ - ۳ به اتمام رسید، در جمع خبرنگاران گفت: «مثل اینکه باید تأیید کنیم، بگوییم دست‌تان درد نکند برق می‌رود. برخورد تندی بود، من کاپیتان و بزرگ‌تر تیم هستم.»

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، انبوه خبرنگاران با میکروفون رسانه‌های خود مقابل مدافع ذوب‌آهن ایستاده‌اند و یکی از آنها درباره حکم محرومیتش تنها ساعاتی قبل از بازی با استقلال سؤال می‌کند. شایان مصلح با لبخندی که معمولاً دارد، به استوری انتقادی‌اش درباره قطع برق اشاره می‌کند و در این میان یکی از خبرنگاران با تعجب می‌گوید: «مگه میشه!»

بله سؤال اصلی این است که مگر می‌شود؟ در فوتبال پر از هیاهو و سرشار از اتفاقات عجیب که سال‌هاست به آن عادت کرده‌ایم، این مورد یکی از عجیب‌ترین‌ها و غیرقابل باورها محسوب می‌شود. ماجرا از این قرار است که مدافع چپ‌پای باتجربه ذوب‌آهن در یک استوری اینستاگرامی به انتقاد از قطع مداوم برق و تأثیر آن بر روی اینترنت و آنتن‌دهی تلفن همراه پرداخت و در بخشی از آن نوشت: «روزی ۴ ساعت برق نداریم و ۴ ساعت اینترنت و آنتن هم می‌پرد و ضعیف می‌شود. همان جمله معروف بلیت‌فروش گیلانی در استادیوم راجع‌ به این روزهای مملکت صادق است.»

انتقاد اینستاگرامی شایان مصلح، بهای سنگینی برای او داشت و با حکم محرومیت ۲۰ روزه از سوی کمیته اخلاق مواجه شد. حکمی که به باشگاه ذوب‌آهن ابلاغ و باعث شد ساعاتی پیش از مصاف این تیم برابر استقلال، نام او از فهرست ذوبی‌ها خارج شود. در واقع نام مصلح با وجود سفر به تهران و حضور در استادیوم قلعه حسن‌خان همراه با ذوب‌آهن، در لیست این تیم وجود نداشت.

شایان مصلح بعد از بازی ذوب‌آهن و استقلال که با تساوی ۳ - ۳ به اتمام رسید، در جمع خبرنگاران گفت: «مثل اینکه باید تأیید کنیم، بگوییم دست‌تان درد نکند برق می‌رود. فکر می‌کنم به خاطر اعتراض به بی‌برقی است. از ۲۸ مرداد محرومیت را محاسبه کردند ولی چون تعطیل بوده، به اینجا رسید. گفتیم چرا برق بعضی وقت‌ها دو ساعت می‌رود، بعضی وقت‌ها چهار ساعت می‌رود و اشاره کردم به بلیت‌فروش گیلانی که یک صحبتی کرده بود که اوضاع خوب نیست، ما هم این را درباره بی‌برقی گفتیم. فکر کنم جای آن نبود که روز بازی این را به من بگویند. برخورد تندی بود، من کاپیتان و بزرگ‌تر تیم هستم.»

اگر به سایت فدراسیون فوتبال مراجعه کنید، در بخش معرفی کمیته‌های این فدراسیون، در توضیح کمیته اخلاق آمده است: «این کمیته یکی از ارکان قضایی فدراسیون محسوب می‌شود که مسئولیت تعیین آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به رعایت مسائل اخلاقی و فرهنگی و بازی جوانمردانه همچنین نظارت بر نحوه اجرای این آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های مصوب و تصمیم‌گیری در خصوص موارد عدم رعایت اصول اخلاقی، فرهنگی و بازی جوانمردانه را برعهده دارد.»

مصلح‌ترین معترض به قطعی برق؛ کمیته اخلاق و حکم حیرت‌انگیز محرومیت شایان مصلح

حال پرسش این است که اعتراض شایان مصلح به قطع برق شامل کدامیک از موارد و وظایف کمیته اخلاق می‌شود؟ مگر اعتراض به موضوعی که مدت‌هاست در کشور وجود دارد، رعایت نکردن مسائل اخلاقی و فرهنگی است؟ از این مهم‌تر اینکه در روزها و هفته‌های اخیر، قطعی مکرر برق علاوه بر مردم عادی در نقاط مختلف کشور، صدای افراد از اقشار مختلف را هم در آورده و از هنرمند گرفته تا مسئول و نماینده مجلس، به این مهم معترض شده‌اند. اگر انتقاد از قطعی برق و به تبع آن اینترنت و آنتن موبایل، مسأله‌ای است که باید با توبیخ و محرومیت مواجه شود، پس در روز برای بسیاری از هموطنان در رده‌ها و پست‌های متفاوت از جمله نمایندگان مجلس هم باید چنین اتفاقی بیفتد! از سویی حکم محرومیت ۲۰ روزه توسط کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال آن هم در شرایطی که لیگ برای حضور تیم ملی در تورنمنت کافا تعطیل شده، چه معنا و مفهومی دارد؟ در واقع به هر قسمت این حکم توجه کنیم، با موارد مبهم و عجیب روبه‌رو می‌شویم.

از سویی فراموش نکنیم که شایان مصلح جزو بازیکنان با تجربه ذوب‌آهن محسوب می‌شود که سال‌هاست در سطح اول فوتبال ایران حضور دارد و کمتر موردی از حواشی و جنجال از سوی آن وجود داشته؛ او در روزهای پرالتهاب جنگ ۱۲ روزه در پیامی نسبت به حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک کشورمان واکنش نشان داد و نوشت: «زخمی شده ایران من اما زنده است! امروز فرای تمام اختلاف‌نظرها، آن چه به‌عنوان اشتراک بین مردم ایران وجود دارد، این است که قلب تمام مردم برای وطن و هم‌وطن می‌تپد. این روزها فرقی ندارد در شمال یا جنوب یا شرق یا غرب یا مرکز ایران زندگی می‌کنید، فرقی ندارد فارس یا عرب یا ترک و لر و گیلک و کرد و تات و بلوچ و ترکمن و... باشید. آن چه اهمیت دارد این است که کشور عزیزمان مورد حمله دشمن خارجی قرار گرفته و وظیفه همه ما یک تن و یک جان شدن مقابل رژیم صهیونیستی است. همه در کنار هم، برای ایران و ایرانی و برای سربازانی که پشت پدافندها از امنیت ما دفاع می‌کنند، دعا می‌کنیم. به امید شکست و محکومیت دشمن و برگشت آرامش به خانه مردم ایران و صلح در تمام دنیا.»

این همان اتحادی است که در آن روزهای سخت، به کمک ایران و ایرانی آمد و چنین واکنش‌هایی از سوی چهره‌های ورزشی و هنری‌ دلگرمی خاصی برای تمام هموطنان بود. شایان مصلح جزو مصلح‌ترین افراد برای اعتراض و انتقاد به قطعی برق است که صدای بسیاری را درآورده و حکم محرومیت و چنین برخوردهایی به هیچ عنوان مورد تأیید و درست نیست.

اشتراک گذاری
برچسب ها
قطعی برق خاموشی شایان مصلح کمیته اخلاق ذوب آهن استقلال
درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قطعی‌های برق ۴ ساعته شد!
تهرانپارس رکورددار خاموشی‌ در تهران شد
خاموشی‌ها ساماندهی می‌شوند
قطعی برق در برخی از مناطق کرج از ۸ساعت گذشت/ خاموشی بدون دسترسی به آب
بخش خانگی چطور به کاهش مصرف برق کمک کند؟/ لوازم خانگی پرمصرف را بشناسید
حمله هواداران استقلال به جواد خیابانی را ببینید
وزیر نیرو: به زودی مشکل برق حل می‌شود
استقلال ۳- ذوب‌آهن۳؛ جشنواره سوپرگل/ کامبک شاگردان ساپینتو برای فرار از شکست
برق این مناطق تهران ۴ ساعته قطع می‌شود
خلاصه بازی استقلال 3 - ذوب آهن 3
مهاجم استقلال تدارکات تیم را در حال یک عمل زشت شکار کرد
پرسپولیسی‌ها، حرف‌های نویدکیا علیه استقلال را سوژه کردند
محرومیت ساپینتو کم شد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
یعنی کار اصلاحات است؟
ناشناس
|
Ireland
|
۱۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
اگر به کسی بر نمیخوره...
..برق ما در تهران یک روز در میون میرفت...هفته دیگه برنامه دادن فعلا ۳ روز پشت سر هم..تا وسط هفته....واقعا خجالت...و حیا قورت داده شده!!!رو نفت و گاز خوابیدیم...نمیتونیم از نیروگاه حرارتی برق تولید کنیم....این نهایت توانمندی هست...نه!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
3
پاسخ
فدراسیون ترفندهای زیادی برای لاپوشانی چنین کارهایی دارد. احتمالا می گویند حکم مربوط به چیز دیگری. بوده یک بهانه ای هم برایش می تراشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
دموکراسی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
تاج خخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۵
0
0
پاسخ
هیچ چیز عوض نشده و نخواهد شد
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
امکان صدور سند مالکیت برای باغ‌ها و زمین‌های زراعی
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
ادعاهای پوچ رضا پهلوی در نشست بلژیک
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
بهنوش بختیاری با گریم متفاوت در فیلم «سلام بازیگر»
چرا ۴۰ساله‌های امروز جوان‌تر از گذشته‌اند؟
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۳۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۲۲ نظر)
جنجال توهین به فردوسی به جمع آوری امضا رسید/ امپراطور از حرفش برگشت  (۲۴۲ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۶ نظر)
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!  (۱۴۵ نظر)
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد  (۱۱۵ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۸ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۲ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۱۰۰ نظر)
لحظات آماده سازی موشک‌ها برای پرتاب سمت اسرائیل  (۹۵ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۷ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۳ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۵ نظر)
tabnak.ir/005YhR
tabnak.ir/005YhR