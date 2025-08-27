استقلالی‌ها در نقل و انتقالات تابستانی چند بازیکن خوب خریدند که مورد توجه قرار گرفته است. هزینه‌ای که هلدینگ خلیج فارس برای خرید بازیکن انجام داده صدای همه را در آورده است. زنوزی، مالک تراکتور که سال گذشته ستاره‌های پرسپولیس را با قیمت‌های نجومی به تبریز کشاند درباره رفتن عارف آقاسی به استقلال گفت: مبلغ پیشنهادی استقلال به آقاسی بیش‌از دو برابر مبلغ ما بود‌ محرم نودیکیا هم درباره پیشنهاد سپاهان به داکنز نازون و یاسر آسانی گفت: «مبلغی که خارجی‌های استقلال گفتند آنقدر زیاد بود که نتوانستیم بدهیم اما استقلالی‌ها به راحتی خریدند.»