En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 94
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۵۰۲۴
کد خبر:۱۳۲۵۰۲۴
665 بازدید
سوت

پرسپولیسی‌ها، حرف‌های نویدکیا علیه استقلال را سوژه کردند

استقلالی‌ها در نقل و انتقالات تابستانی چند بازیکن خوب خریدند که مورد توجه قرار گرفته است. هزینه‌ای که هلدینگ خلیج فارس برای خرید بازیکن انجام داده صدای همه را در آورده است. زنوزی، مالک تراکتور که سال گذشته ستاره‌های پرسپولیس را با قیمت‌های نجومی به تبریز کشاند درباره رفتن عارف آقاسی به استقلال گفت: مبلغ پیشنهادی استقلال به آقاسی بیش‌از دو برابر مبلغ ما بود‌ محرم نودیکیا هم درباره پیشنهاد سپاهان به داکنز نازون و یاسر آسانی گفت: «مبلغی که خارجی‌های استقلال گفتند آنقدر زیاد بود که نتوانستیم بدهیم اما استقلالی‌ها به راحتی خریدند.»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
سوت پرسپولیس استقلال محرم نویدکیا سپاهان سقف قرارداد
اخبار مرتبط
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟