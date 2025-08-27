ویتکاف: «یک جلسه بزرگ» در کاخ سفید داریم

استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، معتقد است که درگیری اوکراین پیچیده‌تر از مسائل ارضی است و تمام تصمیمات مربوط به توافق صلح توسط کی‌یف گرفته خواهد شد، نه واشنگتن.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، استیو ویتکاف گفت: رئیس جمهور ایالات متحده، معتقد است که باید هر کاری برای پایان دادن به درگیری اوکراین انجام دهد.

وی افزود: به نظر من، او به این موضوع طوری نگاه می‌کند که انگار من باید هر کاری از دستم بربیاید انجام دهم. من مرد زمانه هستم و می‌توانم به این موضوع پایان دهم. من باید بفهمم که چگونه همه کارها را انجام دهم، می‌توانم دو طرف را گرد هم بیاورم و - اگر نتوانم - آن‌ها را مجبور به کنار هم قرار دادن کنم.

ویتکاف گفت: درگیری اوکراین پیچیده‌تر از مسائل ارضی است و تمام تصمیمات مربوط به توافق صلح توسط کی‌یف گرفته خواهد شد، نه واشنگتن. ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور [اوکراین] گفته است تنها کسانی که می‌توانند این تصمیم را بگیرند، اوکراینی‌ها هستند. من فکر می‌کنم آن‌ها نشان داده‌اند که این تصمیم پیچیده‌تر از صرف واگذاری زمین است. آن‌ها باید بفهمند که ضمانت‌های امنیتی چیست و آن‌ها حق دارند این چیزها را درک کنند.

او با اشاره به مذاکرات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی، در آلاسکا گفت: روسیه می‌خواهد مناقشه اوکراین را از طریق دیپلماتیک حل کند. یک پیشنهاد صلح روی میز است. پوتین مطمئناً این را گفته است و امیدوارم که او [پای آن] بایستد و می‌ایستد. روسیه خواهان حل و فصل مناقشه اوکراین است.

وی افزود که دونالد ترامپ تا حدودی از مسکو و کی‌یف ناامید شده است، اما تلاش‌های قابل توجهی برای نزدیک کردن دیدگاه‌های آن‌ها انجام داده است. آمریکا می‌خواهد تا پایان امسال یا زودتر «اجزای» یک توافق صلح در مورد اوکراین را پیدا کند. ما باید همه این مسائل [مربوط به بندهای توافق اوکراین] را حل کنیم، ما این را درک می‌کنیم و تیم‌های فنی داریم که روی آن‌ها کار می‌کنند.

وی افزود: «ما امیدواریم که تا پایان امسال و شاید کمی زودتر، بتوانیم همه اجزای لازم برای یک توافق صلح را پیدا کنیم.»

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا خاطرنشان کرد که کی‌یف در حال حاضر در حال بررسی پیشنهاد صلح روسیه است.

این فرستاده افزود: «روس‌ها یک پیشنهاد صلح روی میز گذاشته‌اند. شاید چیزی باشد که اوکراینی‌ها نتوانند آن را بپذیرند، اما هیچ کس تا به حال چنین پیشرفتی در اینجا نداشته است.»

وی تصریح کرد که تماس‌ها بین مقامات ایالات متحده و روسیه در مورد مناقشه اوکراین هر روز انجام می‌شود.

ویتکاف گفت: «ما هر روز با روس‌ها صحبت می‌کنیم.»

وی افزود: «ما امیدواریم که تا پایان امسال، و شاید کمی زودتر، بتوانیم مواد لازم برای رسیدن به آن توافق جزئی را پیدا کنیم.» طی روزهای آتی با نمایندگان اوکراین در نیویورک دیدار خواهم کرد و این یک سیگنال بزرگ است. »

او درباره غزه نیز گفت که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، روز چهارشنبه ریاست «یک جلسه بزرگ» در مورد غزه را در کاخ سفید بر عهده خواهد داشت.

ویتکاف در پاسخ به این سوال که آیا برنامه‌ای برای روز بعد از حمله به غزه وجود دارد، به خبرنگار فاکس نیوز، گفت: «بله، ما یک جلسه بزرگ در کاخ سفید به ریاست رئیس‌جمهور داریم و این یک برنامه بسیار جامع است که ما در روز بعد آن را تدوین می‌کنیم.»

این در حالی است که قرار است مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، نیز روز چهارشنبه میزبان همتای صهیونیست خود در واشنگتن باشد.