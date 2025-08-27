سخنگوی دولت درباره احتمال اعمال تعطیلی برای مدیریت مصرف انرژی گفت: این موضوع به استانداران سپرده شده است و استانداران براساس نیاز استان خود می توانند تصمیم بگیرند و لذا اعلام تعطیلات منوط به تصمیم استانداران است.

حذف یارانه‌ دهک‌های ۹ و ۸ به روایت سخنگوی دولت

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ فاطمه مهاجرانی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره رفع فیلترینگ، گفت: رفع فیلترینگ همچنان در دستور کار دولت است.

سخنگوی دولت تاکید کرد: رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی است و می‌تواند دستوری موضوع را حل کند ولی نگاه دولت نگاه وفاق و نگاه پذیرش بر موضوعات است برای همین فرآیند طولانی شده است.

وی در رابطه با نشست ژنو گفت: امروز وزیر خارجه در جلسه هیات دولت گزارشی از این مذاکره و تبادل نظر‌ها را ارائه کرد و قرار شد تماس‌ها با طرف اروپایی ادامه داشته باشد.

سخنگوی دولت در خصوص حذف یارانه‌ دهک‌های ۹ و ۸ گفت: روز سه شنبه هفته آینده جلسه ویژه ای درباره یارانه ها در وزارت تعاون خواهیم داشت.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره احتمال اعمال تعطیلی برای مدیریت مصرف انرژی گفت: این موضوع به استانداران سپرده شده است و استانداران براساس نیاز استان خود می‌توانند تصمیم بگیرند و لذا اعلام تعطیلات منوط به تصمیم استانداران است.