نبض خبر

لحظات درگیری وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی

ساعاتی پیش حسین سیمایی وزیر علوم با حضور سرزده در خوابگاه کوی دختران دانشگاه شهید بهشتی، به دلیل نبود آب کافی و شرایط نامناسب رفاهی دانشجویان، مدیران دانشگاه را مورد بازخواست قرار داد و این وضعیت را محکوم کرد. در جریان این بازدید، میان وزیر علوم و سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی درگیری لفظی شدیدی رخ داد. وزیر علوم، رئیس دانشگاه شهید بهشتی را به سوءمدیریت و کوتاهی در فراهم‌کردن حداقل امکانات رفاهی برای دانشجویان متهم کرد و در مقابل، رئیس دانشگاه بهشتی وزیر علوم را مسئول اصلی مشکلات و مقصر در عدم تأمین اعتبارات موردنیاز دانست. این لحظات را می‌بینید.
اقای وزیر علوم لطفا سری هم پژوهشگاه های واقع در بلوار پژوهش خصوصا پژوهشگاه شیمی بزنید ممنون
مرد ناحسابی وزارت علوم مگر دانشگاه داخل یک روستاست که تانکر آب بیارن
همچین نوشتید درگیری فکر کردم 110 اومده
حق با رئیس دانشگاه بهشتی امسال اعتبارات تامیین نشده اصلا
