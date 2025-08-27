لحظات درگیری وزیر علوم و رئیس دانشگاه شهید بهشتی

ساعاتی پیش حسین سیمایی وزیر علوم با حضور سرزده در خوابگاه کوی دختران دانشگاه شهید بهشتی، به دلیل نبود آب کافی و شرایط نامناسب رفاهی دانشجویان، مدیران دانشگاه را مورد بازخواست قرار داد و این وضعیت را محکوم کرد. در جریان این بازدید، میان وزیر علوم و سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی درگیری لفظی شدیدی رخ داد. وزیر علوم، رئیس دانشگاه شهید بهشتی را به سوءمدیریت و کوتاهی در فراهم‌کردن حداقل امکانات رفاهی برای دانشجویان متهم کرد و در مقابل، رئیس دانشگاه بهشتی وزیر علوم را مسئول اصلی مشکلات و مقصر در عدم تأمین اعتبارات موردنیاز دانست. این لحظات را می‌بینید.