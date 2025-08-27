به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در خصوص رقابت‌های انتخابی تیم ملی و معرفی ۶ بازیکن برای حضور در مسابقات جهانی اظهار داشت: در رده بانوان قرار شد ۶ بازیکن را اعزام کنیم. با مشورت با کادرفنی به این نتیجه رسیدیم که در اوزان سنگین وزن شانس بسیار کمی برای کسب مدال داریم و برای همین در نهایت قرار شد از ۸ وزن برگزاری مسابقات در ۶ وزن نماینده داشته باشیم.

وی در مورد مشکلات تکواندو بانوان در سنگین وزن عنوان کرد: جدا از اینکه برای انتخابات اتحادیه آسیا باید به مالزی می‌رفتم، یکی از دلایلی که دوست داشتم همراه تیم نوجوانان باشم، رصد عملکرد بازیکنان از نزدیک بود تا شرایط فنی و روحی و روانی بازیکنان را از نزدیک ببینم. فاطمه اسکندرنیا در وزن هفتم تیم نوجوانان در حال حاضر در اردوی تیم ملی است و برای مسابقات کشور‌های اسلامی انتخاب شده است. بازیکنی که در آینده می‌تواند به تیم ملی کمک کند.

مربی تیم تکواندو بانوان ادامه داد: نظر من روی بچه‌های نوجوانان برای سرمایه‌گذاری در سنگین وزن است و در اردوی آخر نیز به ۵، ۶ بازیکن سنگین وزن فرصت دادم تا حضور داشته باشند. چند نفر آنها در مسابقات انتخابی بالا آمدند و بهتر شدند. نباید این نفرات را رها کنیم؛ چون نوجوان هستند و می‌توانند در آینده پیشرفت خوبی داشته باشند و به تیم ملی کمک کنند.

ساعی در خصوص طولانی شدن پروسه انتخاب سرمربی تیم بانوان گفت: فکر می‌کنم بخشی از این موضوع به خاطر سخت‌گیری رئیس است که تاکید دارد کمیته فنی باید سرمربی را انتخاب کند. هادی ساعی دوست ندارد به صورت شخصی در خصوص خواهرش نظر بدهد و نمی‌خواهد در خصوص بانوان ورود کند. رئیس فدراسیون برای انتخاب من سخت‌گیری‌هایی دارد و برای احترام گذاشتن به جامعه تکواندو دوست دارد از طریق کمیته فنی این پروسه انجام شود. هادی ساعی دوست دارد اگر حق من سرمربیگری تیم ملی است از طریق کمیته فنی انتخاب شوم و اگر هم نیست انتخاب نشوم.