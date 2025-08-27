العربیه انگلیسی مروری بر کشورهایی داشته که به‌رغم درخواست‌های فزاینده برای آتش‌بس، به ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه داده‌اند.

در بحبوحه حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه که منجر به شهادت بیش از ۳۱ هزار فلسطینی عمدتا غیرنظامی شده است، چندین کشور غربی همچنان به صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی ادامه می‌دهند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌های بشردوستانه، آژانس‌های سازمان ملل و مقامات اتحادیه اروپا از این کشورها خواسته‌اند که تحویل تسلیحات خود به این رژیم را متوقف کنند.

العربیه انگلیسی مروری بر کشورهایی داشته که به‌رغم درخواست‌های فزاینده برای آتش‌بس، به ارسال تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه داده‌اند.

انگلیس

بر اساس گزارشی از کمپین علیه تجارت اسلحه، صنعت تسلیحات بریتانیا ۱۵ درصد از اجزای هواپیماهای جنگی رادارگریز «اف-۳۵» را که در حال حاضر در حملات علیه غزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، تامین می‌کند. ارزش قرارداد برای قطعات نیز نزدیک به ۴۲۸ میلیون دلار برآورد شده است.

دیده‌بان حقوق بشر در دسامبر ۲۰۲۳ گزارش داد که بریتانیا از سال ۲۰۱۵ حداقل ۵۹۴ میلیون دلار برای صادرات نظامی به تل‌آویو مجوز داده است. این صادرات شامل هواپیما، موشک، تانک، فناوری و مهمات بود. بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲، بریتانیا ۱۸۶ میلیون دلار فروش تسلیحات از طریق مجوزهای صادرات به صورت موردی صادر کرد.

با این حال، طبق گزارش مجلس عوام از فوریه ۲۰۲۴، بخش زیادی از تجهیزات نظامی از طریق مجوزهای صادرات عمومی باز صادر می‌شود.

در این گزارش آمده است که این مجوزهای باز - که شامل اجزای F-۳۵ است - فاقد شفافیت هستند و امکان صادرات نامحدود تجهیزات و ارزش تجهیزات مشخص شده را بدون نظارت بیشتر فراهم می کنند.

«گرانت شاپس» وزیر دفاع بریتانیا مدعی است صادرات دفاعی این کشور به رژیم صهیونیستی «نسبتاً اندک» است و در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۵۴ میلیون دلار است.

چندین سیاستمدار بریتانیایی از دولت خواسته‌اند تا مجوزهای صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را در رابطه با جنگ جاری در غزه لغو کند.

شبکه اقدام حقوقی جهانی مستقر در بریتانیا نیز درخواست بررسی قضایی مجوزهای صادراتی این کشور را داده است. دولت به این نگرانی‌ها با اشاره به سیستم مجوز صادرات استراتژیک بریتانیا که بر اساس آن کلیه درخواست‌های مجوز صادرات تجهیزات نظامی و اقلام مرتبط با آن بر اساس مجموعه‌ای از معیارها ارزیابی می‌شوند - که می‌توان آن‌ها را برحسب شرایط اصلاح کرد - پاسخ داد و با ادعای حق دفاع از خود برای رژیم صهیونیستی بر این امر اصرار ورزید.

دانمارک

«لارس لوکه راسموسن» وزیر امور خارجه دانمارک در ژانویه اعلام کرد که در مجموع ۱۵ شرکت دانمارکی اجزای جت‌های جنگنده F-۳۵ را که در بمباران غزه مورد استفاده قرار گرفتند، تامین می کنند.

هفته گذشته، گروهی از سازمان‌های غیردولتی بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند که از دولت دانمارک برای پایان دادن به صادرات تسلیحات این کشور نوردیک به رژیم صهیونیستی شکایت خواهند کرد و به این دلیل نگرانی‌هایی در مورد استفاده از این سلاح‌ها برای ارتکاب جنایات جنگی علیه غیرنظامیان در غزه اعلام کردند.

آکسفام دانمارک، اکشن اید دانمارک، عفو بین‌الملل و سازمان حقوق بشر فلسطینی الحق در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این پرونده علیه وزارت امور خارجه و پلیس ملی که فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی دانمارکی را تایید می‌کند، تشکیل شده است.

برای چندین سال، دانمارک به شرکت‌های دانمارکی اجازه داده است که قطعات جت‌های جنگنده F-۳۵ را از طریق همکاری دفاعی به رهبری ایالات متحده صادر کنند. ایالات متحده جنگنده‌های تمام شده را به تل‌آویو می‌فروشد.

بر اساس بیانیه سازمان غیردولتی، رژیم صهیونیستی اولین دولتی است که علاوه بر ایالات متحده، جت‌های جنگنده را مستقر کرده است.

آلمان

نزدیک به ۲۸ درصد از صادرات نظامی رژیم صهیونیستی از آلمان است. از نوامبر ۲۰۲۳، دولت آلمان صادرات ۳۲۳ میلیون دلاری تجهیزات به این رژیم از جمله ابزارهای سیستم‌های دفاعی و ارتباطات را تایید کرد. در چند هفته اول پس از آغاز حملات به غزه، آلمان ۱۸۵ درخواست مجوز صادرات اضافی مربوط به تامین تسلیحات از رژیم صهیونیستی را تایید کرد.

در حالی که آلمان عمدتاً ارسال خودروهای زرهی و تجهیزات حفاظتی برای سربازان به این رژیم را تایید کرده است، گزارشی در مجله اشپیگل در ماه ژانویه اعلام کرد که دولت در حال بررسی و برنامه‌ریزی برای تایید محموله مهمات تانک حساس درخواستی تل‌آویو است.

فرانسه

بر اساس داده‌های وزارت دفاع فرانسه، پاریس در ۱۰ سال گذشته بیش از ۲۲۶ میلیون دلار تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی فروخته است.

«سباستین لکورنو» وزیر دفاع فرانسه گفت که این کشور بیشتر از اسرائیل حمایت نظامی می‌کند.

درخواست‌های فزاینده‌ای در فرانسه برای توقف حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی وجود دارد. اعضای حزب چپ‌گرا از «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه خواستند فروش تسلیحات به تل‌آویو را متوقف کند و در مورد آنچه فروخته می‌شود شفافیت ایجاد کند.



کانادا

از زمان طوفان الاقصی در هفتم اکتبر دولت «جاستین ترودو» نخست وزیر کانادا حداقل ۲۱ میلیون دلار مجوز جدید برای صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرده است. بر اساس شکایتی که در ماه مارس توسط وکلای کانادایی حقوق بین‌الملل، سازمان فلسطینی الحق و چهار نفر ارائه شده است، ارزش چنین مجوزهایی بیش از مقدار مجاز در سال گذشته است.

دولت ترودو به دلیل ادامه فروش تسلیحات این کشور به رژیم صهیونیستی مورد انتقاد قرار گرفته است. فعالان و گروه‌های حقوق بشری دولت را متهم کرده‌اند که با وجود قوانینی که صادرات سلاح به بازیگران خارجی را در صورت وجود خطر استفاده در نقض حقوق بشر ممنوع می‌کند، از خلأهای نظارتی برای صادرات تجهیزات نظامی به تل‌آویو استفاده می‌کند.

استرالیا

کانبرا در پنج سال گذشته ۱۳ میلیون دلار تسلیحات و مهمات به رژیم صهیونیستی ارائه کرده است که از این میان ۲.۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۲ است. شبکه خبری استرالیایی ای بی سی در ماه ژانویه گزارش داد که دولت استرالیا عمدا در رسیدگی به درخواست‌های اسلحه از سوی تل‌آویو «آهسته پیش می‌رود» زیرا نگرانی ها در مورد افزایش تعداد تلفات غیرنظامی در غزه افزایش یافته است.

سناتور استرالیایی «دیوید شوبریج» در ماه نوامبر پس از اعتراضات در بنادر کشتیرانی استرالیا به دلیل تامین تسلیحات به رژیم صهیونیستی، از سیستم صادرات «محرمانه» تسلیحات این کشور انتقاد کرد. شوبریج گفت: «تعداد کمی از مردم می‌دانند که استرالیا یکی از محرمانه‌ترین و غیر پاسخگوترین سیستم های صادرات سلاح در جهان را دارد.

تعیین اینکه آیا محموله‌های استرالیا شامل تسلیحاتی است که به سرزمین‌های اشغالی ارسال می شود یا خیر، به دلیل عدم شفافیت عمومی در مورد صنعت رو به رشد صادرات نظامی این کشور دشوار است. شوبریج گفت که چنین اطلاعاتی در استرالیا بسیار کمتر از سایر کشورها از جمله ایالات متحده در دسترس است.

به گفته وزارت دفاع استرالیا، کانبرا از سال ۲۰۱۷، ۳۵۰ مجوز صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرده است که ۵۲ مورد تنها در سال جاری است. این اطلاعات تنها پس از سؤالات مستقیم شوبریج در جلسات استماع سنا در سال گذشته در دسترس عموم قرار گرفت.

آمریکا

فروش فعال نظامی واشنگتن به تل‌آویو در اکتبر ۲۰۲۳، ۲۳.۸ میلیارد دلار بود.

بر اساس گزارش‌های وال استریت ژورنال، از زمانی که اسرائیل حملات علیه غزه را آغاز کرد، ایالات متحده ۲۵۳.۵ میلیون دلار دیگر سلاح به این رژیم فروخته است که شامل بیش از ۵۰۰۰ بمب MK-۸۴ به وزن ۲۰۰۰ پوند است.

گزارش شده است که ایالات متحده از آغاز جنگ غزه بیش از ۱۰۰ تسلیحات از جمله هزاران بمب به این رژیم فروخته است، اما این تحویل بدون نظارت کنگره بوده زیرا هر معامله کمتر از مقدار دلاری بود که نیاز به تاییدیه داشت.

واشنگتن پست گزارش داد که مقامات دولت، کنگره را از فروش ۱۰۰ نظامی خارجی به رژیم صهیونیستی در یک جلسه توجیهی طبقه‌بندی شده مطلع کردند. جزئیات این فروش مشخص نبود زیرا آنها عمداً کوچک نگه داشته می شدند، اما گزارش شده است که شامل مهمات هدایت شونده دقیق، بمب‌های با قطر کوچک، سنگرشکن، اسلحه‌های کوچک و سایر کمک‌های مرگبار است.

ایالات متحده سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار سیستم نظامی و دفاع موشکی در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می دهد. در ماه فوریه، قانونی برای ارائه ۱۷.۶ میلیارد دلار کمک نظامی اضافی به این رژیم در مجلس نمایندگان آمریکا رونمایی شد. مجلس نمایندگان با اکثریت جمهوری خواهان پیش از این کمک نظامی ۱۴.۳ میلیارد دلاری به تل‌آویو را تصویب کرده بود.