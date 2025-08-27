En
اشراف کامل بر مرزهای ایران؛ هشدار قاطع به هر تهدید

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اشراف کامل اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی مرزبانان جمهوری اسلامی ایران گفت: مرزبانی با هوشیاری کامل اجازه هیچ‌گونه ناامنی در نوار مرزی کشور را نخواهد داد.
| |
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ سردار قاسم رضایی در کمیسیون اطلاعات و عملیات ویژه مرزبانی استان کردستان اظهار کرد: اشراف اطلاعاتی و آمادگی عملیاتی از مهم‌ترین راهبرد‌ها در انجام مأموریت‌های مرزبانی است و همه عملیات‌ها بدون برخورداری از اطلاعات دقیق و کارآمد ناقص خواهد بود.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی مرزبانان در راستای تحقق امنیت پایدار، افزود: استیفای حقوق مرزنشینان وظیفه ذاتی مرزبانی است و ما با تأسی از فرمایشات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، خود را خادمان مردم می‌دانیم و باید همواره در این مسیر گام برداریم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: مرزبانان یاوران بی‌ادعای مرزنشینان هستند و این دو قشر در تولید امنیت و ثبات کشور از جان و مال خود هزینه کرده و از هیچ کوششی دریغ نکرده‌اند.

سردار رضایی با ابراز رضایت از امنیت مثال‌زدنی و آبادانی مرز‌های کردستان گفت: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران با اشراف کامل بر مرز‌های مقدس کشور، در راه دفاع از آرمان‌های انقلاب ثابت‌قدم است و هیچ‌گونه ناامنی را در مرز‌ها تحمل نخواهد کرد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به راهبرد‌های فرماندهی مرزبانی فراجا، یادآور شد: اجرای دقیق و مستمر این راهبرد‌ها نیازمند سرعت بالا، اشراف کامل، دقت و هوشیاری مأموران است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور همچنین آموزش را یکی از ارکان اصلی ارتقای توان سازمانی دانست و افزود: تربیت نیرو‌های متعهد، آگاه و متخصص از نیاز‌های اساسی مرزبانی است و در تحقق اهداف این نهاد نقشی کلیدی دارد.

سردار رضایی خدمت در مناطق مرزی و صعب‌العبور را عبادتی بزرگ و ارزشمند توصیف کرد و گفت: همه ما سربازان ولایت هستیم و افتخار می‌کنیم که در سخت‌ترین شرایط از مرز‌های ایران اسلامی پاسداری کنیم.

