این واقعیت مورد قبول تمام مردم و مسئولین است که دشمن در جنگ تحمیلی 12 روزه از نفوذی‌ها بیشترین بهره‌برداری را برای عملی ساختن اهداف شومش به عمل آورد. بنابراین، ما هم باید برای تأمین امنیت کشورمان بیشترین تلاش را در جهت مقابله با نفوذی‌ها به عمل بیاوریم.

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ برای مقابله با نفوذی‌ها ابتدا باید نفوذی‌ها را شناخت. نفوذی‌ها دو دسته هستند. یک دسته به صورت مخفی با سازمان‌های جاسوسی ارتباط دارند و مأموریت‌هایشان را هم مخفیانه انجام می‌دهند. نام دیگر این افراد، جاسوس است هرچند به لحاظ ورودشان در مواردی که دستور داشته باشند به اقدامات عملی تا حدودی با جاسوس به معنای مصطلح تفاوت دارند.

دسته دوم، کسانی هستند که آشکارا فعالیت می‌کنند، در لباس دوست ظاهر می‌شوند، خود را بسیار دلسوز و طرفدار سرسخت کشور و ملت و نظام جلوه می‌دهند و با همین شگردها به محرمانه‌ترین مراکز راه پیدا می‌کنند ولی با سوء‌استفاده از اعتمادی که به دست می‌آورند، نقشه‌های دشمن را به صورت نرم‌افزاری به تصمیم‌گیرندگان کشور دیکته می‌کنند و از این طریق بیگانگان را به اهدافشان می‌رسانند.

این دسته از نفوذی‌ها به مراتب خطرناک‌تر از دسته اول هستند، زیرا با استفاده از اعتمادی که در لایه‌های مختلف حکومتی نسبت به خود ایجاد می‌کنند اطلاعات بیشتری به دست می‌آورند و ضربه‌های کاری‌تری وارد می‌کنند «چو دزدی با چراغ آید، گزیده‌تر برد کالا».

درباره مقابله با نفوذی‌ها سخنان زیادی وجود دارد که شرایط کنونی ایجاب نمی‌کند به آنها بپردازیم. از مقطع ترور دانشمندان هسته‌ای در دهه‌های گذشته تا جولان دادن‌های کاترین شکدم در عرصه‌های مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور و تا عناصر معرف او و مرتبط با او، همینطور صاحبان سخن و قلم و مناصب در رده‌های مختلف که روش‌های افراطی و کاسه داغ‌تر از آششان کاملاً نشان می‌داد و نشان می‌دهد چه اهدافی را دنبال می‌کنند،



تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهند عناصری از این هردو دسته در لایه‌های مختلف حاکمیتی تا بالاترین قسمت‌ها حضور دارند و در تصمیم‌سازی‌ها نقش ایفا می‌کنند. برخورد با نفوذی‌ها از دوران جنگ تحمیلی 12 روزه تاکنون خوب بود ولی کافی نیست. این برخورد با دقت و عمق بیشتر باید در هردو بخش نفوذی‌های آشکار و پنهان، افراطی‌ها، گروهک‌ها، اتباع، ظاهرالصلاح‌های فریبکار و جاخوش‌کردگان در مناصب بالا و جایگاه‌های نزدیک به مسئولین ارشد ادامه پیدا کند.

حکمرانان نباید به ظاهرسازی‌ها اعتنا کنند. هرکس بیشتر جانماز آب می‌کشد باید بیشتر زیر نظر گرفته شود. اِلی‌کوهن‌ها، اشرف مروان‌ها و کاترین شکدم‌های وطنی زیادی داریم که همچنان مشغول جاسوسی برای دشمن هستند ولی در لباس دوست به فریب دادن مشغولند.

از هیاهوی کسانی که با پنهان شدن در پشت ماسک بشردوستی و جهان‌وطنی و نادیده گرفتن مرزها درصدد تحقق اهداف خاص خودشان هستند و امنیت و منافع ملی ایران را قربانی این الفاظ و امیال می‌کنند، نترسید و به وظیفه بسیار مهم اخراج اتباع غیرمجاز با قاطعیت عمل کنید.

جنگ تحمیلی 12 روزه نشان داد چه ضربه‌های مهلکی از این قبیل خوش‌باوری‌ها به کشور و نظام وارد می‌شود. ما اکنون در شرایط نه جنگ نه صلح هستیم و خطر ازسرگیری مجدد جنگ هنوز وجود دارد. غفلت از نفوذی‌ها نوعی انتحار است به ویژه در شرایط خطیری که ما در آن قرار داریم.