آخرین اخبار از خدمات کنسولی ایران در استرالیا

بخش کنسولی سفارت ایران در استرالیا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ارائه خدمات به اتباع ایرانی و خارجی با قوت و البته با کمی تاخیر انجام می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۴۹۷۷
در این اطلاعیه‌ آمده که نظر به بروز برخی تحولات پیش بینی نشده، ارائه خدمات کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کانبرا به اتباع ایرانی و خارجی، با قوت و البته با کمی تاخیر صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در ادامه این اطلاعیه ذکر شده؛ بدیهی است تمام سعی ما در جهت ارائه خدمات بهتر در بازه زمانی مناسب می‌باشد. به یقین در این شرایط، نیازمند همراهی هموطنان گرامی ساکن در استرالیا می‌باشیم.

«آنتونی آلبانیز» نخست‌وزیر استرالیا روز (سه‌شنبه) ایران را به هدایت حداقل ۲ حمله یهودستیزانه در استرالیا متهم کرد.

آلبانیز بدون ارائه سند و مدرکی مدعی شد که سرویس‌های اطلاعاتی استرالیا، ایران را به حملات به یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن مرتبط کرده‌اند.

همچنین کمی پیش از این اطلاعیه، دولت استرالیا به سفیر ایران در استرالیا اطلاع داد که او «اخراج» خواهد شد. آلبانیز گفت که همچنین دیپلمات‌های استرالیایی مستقر در ایران را به یک کشور ثالث منتقل می‌کند.

با این حال، «پنی وانگ» وزیر امور خارجه استرالیا گفت که کانبرا برای پیشبرد منافع استرالیایی‌ها، روابط دیپلماتیک با ایران را حفظ خواهد کرد.

آنتونی آلبانیز با اشاره به آژانس اصلی جاسوسی داخلی کشورش، در جمع خبرنگاران ادعا کرد: «سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا (ASIO) اطلاعات معتبر کافی برای رسیدن به یک نتیجه‌گیری عمیقا نگران‌کننده جمع‌آوری کرده است.»

نخست‌وزیر استرالیا همچنین در ادامه لفاظی‌های خود گفت کانبرا قانونی را تصویب خواهد کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را در فهرست «سازمان‌های تروریستی» قرار دهد.

وزارت امور خارجه ایران نیز در بیانیه‌ای اتهام مطرح‌شده علیه ایران مبنی بر ترویج یهودی‌ستیزی را کاملا رد کرده و توجه دولت استرالیا را به این واقعیت تاریخی و مستند جلب می‌کند که پدیده یهودی‌ستیزی اساسا پدیده‌ای غربی ـ اروپایی است که در برهه‌های زمانی مختلف به اشکال گوناگون بروز و ظهور یافته است. با وجود این، در سال‌های اخیر از این مفهوم برای سرکوب هر نوع اعتراض نسبت به اشغالگری، آپارتاید و نسل‌کشی علیه فلسطینیان سوء استفاده شده است.

در ادامه این بیانیه تاکید شده جمهوری اسلامی ایران ضمن محکوم‌کردن جنایات شنیع و نسل‌کشی در حال وقوع در غزه، مسئولیت همه حامیان و توجیه‌کنندگان این جنایات را یادآور شده و  اقدام دولت استرالیا در اتهام‌زنی علیه ایران و هدف‌قراردادن روابط دیپلماتیک دیرپای دو کشور را در راستای سیاست رژیم اسرائیل برای انحراف افکار عمومی از فاجعه نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و افزایش تنش در منطقه ارزیابی می‌کند.  وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق خود برای اقدام متقابل، طرف استرالیایی را به تجدید نظر در این تصمیم ناصواب دعوت کرده و مسئولیت آثار و تبعات مترتب بر این تصمیم، از جمله مشکلاتی که برای جامعه ی فرهیخته ایرانی مقیم این کشور ایجاد خواهد کرد، را متوجه دولت استرالیا می‌داند.
 

درخواست یک فعال اصولگرا از رئیس جمهور درباره سعید جلیلی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
