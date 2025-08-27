En
وزیر خارجه ایران: مذاکره با آمریکا اتلاف وقت است!

وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با فایننشال تایمز گفت بسیاری در داخل کشور معتقدند مذاکره با واشنگتن بی‌نتیجه است و هشدار می‌دهند وقت تهران نباید صرف گفت‌وگوهای بی‌فایده شود.
وزیر خارجه ایران: مذاکره با آمریکا اتلاف وقت است!

«مردم به من می‌گویند: دیگر وقتت را تلف نکن، فریبشان را نخور.» این‌ها بخشی از اظهارات عباس عراقچی با روزنامه انگلیسی «فایننشال‌تایمز» در پاسخ به سوالی درباره مذاکره با آمریکا است.عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگو با فایننشال تایمز اعلام کرد تهران همچنان آماده مذاکره است، اما فقط در صورتی که واشنگتن تضمین دهد در طول گفت‌وگوها هیچ حمله نظامی انجام نخواهد شد.


به گزارش تابناک به نقل از فارس، اظهارات عراقچی در شرایطی مطرح شده است که اوایل سال ۲۰۲۵ ایران و آمریکا مذاکرات غیرمستقیم را با میانجیگری عمان آغاز کردند و در حالیکه روند مذاکرات در حال طی شدن بود، رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد و چند روز بعد، ایالات متحده  به سه مرکز هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان تعرض کرد.


عراقچی در ادامه مصاحبه خود با اشاره به خساراتی که آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران وارد کرده است، گفت: ایران همچنین خواستار آن است که دولت ترامپ بپذیرد بابت خسارت‌های ناشی از جنگ به ایران غرامت بپردازد».با این‌حال آمریکا نه تنها حاضر نیست به اشتباهات خود در خصوص حمله به ایران اعتراف کند بلکه درخواست ایران برای پرداخت غرامت را بلافاصله «مضحک» خوانده و رد کرد.


روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارش خود نوشت که تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه بن‌بست دیپلماتیک خطر دور تازه‌ای از درگیری را بیشتر می‌کند. فایننشال‌تایمز به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش کرد: «ممکن است چرخه دیگری از درگیری آغاز شود، چون عملیات‌های نظامی هیچ مشکلی را حل نکرده‌اند.»وزیر امور خارجه ایران پیش از این بر آمادگی کامل ایران در صورت هرگونه تجاوز احتمالی از سوی آمریکا و اسرائیل تأکید کرد و گفت: فکر نمی‌کنم این کار را دوباره تکرار کنند. ولی اگر دست به چنین اقدامی بزنند، با واکنش مشابه و حتی قوی‌تر ما مواجه خواهند شد. 

